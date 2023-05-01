Tepkiler büyüyor: Dul ve yetim aylığı alanlara kötü haber!
Emekli aylıklarının Hazine desteğiyle 7 bin 500 TL’ye tamamlanma sonrası dul ve yetim aylıklarında mağduriyet oluştu. Konuya ilişkin konuşan DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, "Burada büyük bir haksızlık var" dedi.
2023 en düşük emekli maaşına geçtiğimiz mart ayında zam yapılmasının ardından 2023 en düşük dul ve yetim aylıklarında mağduriyet oluştu.
En düşük emekli maaşı alt sınırı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 TL’ye yükselmesinin sonucunda en düşük sınırdan dul ve yetim aylığı maaşı alanların aylıkları 36,36 oranında arttı.
Örneğin, son gelen artış ile birlikte 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının eşi zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme alırken artış sonrası 3 bin 750 TL ödeme alacak.
"BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR"
7 bin 500 TL altında maaaş alan yaklaşık 3 milyon dul ve yetim, sosyal medya üzerinden "Bizi mağdur edenlere oy vermeyeceğiz" tepkisi büyürken Cumhuriyet'ten Merve Kılıça'a konuşan "DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise, "Emekli dul ve yetimler gerçekten çok düşük maaş alıyor. 600, 1100, 1200 TL maaş alanlar var. Burada büyük bir haksızlık var. AKP, devletin sosyal devlet özelliğini kaybettirdi" dedi.