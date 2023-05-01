Tepkiler büyüyor: Dul ve yetim aylığı alanlara kötü haber!

"BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR"

7 bin 500 TL altında maaaş alan yaklaşık 3 milyon dul ve yetim, sosyal medya üzerinden "Bizi mağdur edenlere oy vermeyeceğiz" tepkisi büyürken Cumhuriyet'ten Merve Kılıça'a konuşan "DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise, "Emekli dul ve yetimler gerçekten çok düşük maaş alıyor. 600, 1100, 1200 TL maaş alanlar var. Burada büyük bir haksızlık var. AKP, devletin sosyal devlet özelliğini kaybettirdi" dedi.