Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!

Mynet'in haberine göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması gündemde. Maaş durumlarına göre üç kademeli bir artış yapılması söz konusu.