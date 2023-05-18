Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının artırılması ile oluşan beklenti ‘Temmuzda 7500 lira alan emekliye zam var mı?’ sorusunu gündeme getirirken zam formülleri de tek tek ortaya çıkmaya başladı.
Emekli maaşı zammı son dakika… Türkiye’nin seçimlerden sonraki en önemli mesaisi ekonomi kısmında yaşanacak. Asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlarını merak eden emekliler için kademeli bir artış da söz konusu olacak.
Geçtiğimiz aylarda 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek.
Mynet'in haberine göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlar için seyyanen artış yapılması gündemde. Maaş durumlarına göre üç kademeli bir artış yapılması söz konusu.
ÜÇ KADEMELİ ARTIŞ
Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis'e getirilmesi planlanan yasal düzenleme seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.