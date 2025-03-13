Temizlikçiyken Başarı Merdivenlerini Üçer Beşer Tırmandı: Kendi İşinin Patronu Oldu!
Gaziantep’te yaşayan 34 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysun Görücü, azmi ve girişimci ruhuyla birçok kadına ilham veren bir başarı hikayesine imza attı. 2021 yılında maddi sıkıntılar nedeniyle temizlik işine başlayan Görücü, kazandığı parayı biriktirerek kendi işini kurdu. Bugün ise sahibi olduğu temizlik şirketi ile 12 kadına istihdam sağlıyor.
Kaynak: AA
Yakın çevresindeki evlerde temizlik yaparak çalışma hayatına adım atan Aysun Görücü, bir yandan aile ekonomisine katkı sağlarken, diğer yandan küçük tasarruflar yaparak gelecek planlarını şekillendirdi. Boş vakitlerinde girişimcilik dersleri alarak kendini geliştiren Görücü, 3 yılın sonunda hayalini gerçeğe dönüştürerek temizlik şirketini kurdu. İlk etapta birkaç kişiyle başladığı girişimi, kısa sürede büyüyerek 12 kadının daha iş sahibi olmasını sağladı.
"KADINLARIN GÜCÜNE İNANIYORUM"
Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması gerektiğine inanan Görücü, iş kurma sürecindeki motivasyonunu şu sözlerle anlatıyor:
Her zaman kendi işimi kurmak ve benim gibi zor zamanlar geçiren kadınlara destek olmak istedim. Bu yüzden şirketleşme sürecinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Birikim yaparak bütçemi oluşturup, işimi resmileştirdim. Kadınlara destek olmak benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir misyon. Şirketimi büyüterek daha fazla kadına iş imkanı sunmak istiyorum.
KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR
Aysun Görücü, kadın istihdamını artırmak ve onların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Amacının daha fazla kadına ulaşmak olduğunu belirten Görücü, şunları ekliyor:
Hayatım boyunca birçok zorluk yaşadım ama hiçbir zaman pes etmedim. Bugün 12 kadına iş imkanı sağlayarak onların hayatına dokunmanın gururunu yaşıyorum. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için şirketimi büyüterek daha fazla kişiye destek olmayı hedefliyorum. Çünkü kadınlar ne yazık ki çoğu zaman görmezden geliniyor ve hak ettikleri değeri göremiyorlar.