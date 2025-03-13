Temizlikçiyken Başarı Merdivenlerini Üçer Beşer Tırmandı: Kendi İşinin Patronu Oldu!

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Aysun Görücü, kadın istihdamını artırmak ve onların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Amacının daha fazla kadına ulaşmak olduğunu belirten Görücü, şunları ekliyor:

Hayatım boyunca birçok zorluk yaşadım ama hiçbir zaman pes etmedim. Bugün 12 kadına iş imkanı sağlayarak onların hayatına dokunmanın gururunu yaşıyorum. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için şirketimi büyüterek daha fazla kişiye destek olmayı hedefliyorum. Çünkü kadınlar ne yazık ki çoğu zaman görmezden geliniyor ve hak ettikleri değeri göremiyorlar.