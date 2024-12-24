Telefondan Acil Silin: Banka Kartından Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu
Herkesin kullandığı popüler Android uygulamalarından bazılarının, izinsiz banka hesaplarından para çektiği belirlendi. İşte habersiz para çeken o uygulamalar...
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırırken, aynı zamanda siber saldırılara açık bir kapı da aralıyor. Özellikle Android kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir uyarı yapıldı: Yaygın olarak kullanılan 8 uygulamanın, kullanıcıların bilgisi dışında banka hesaplarından para çektiği tespit edildi.
Akıllı telefonlarımız, bankacılık işlemlerinden alışverişe kadar hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Bu durum, siber suçlular için cazip bir hedef haline geliyor. Son yapılan araştırmalara göre, bazı popüler Android uygulamaları, kullanıcıların izinleri olmadan banka hesaplarından para çekmek için kullanılıyor.
Bu uygulamalar, genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli hizmetler sunarak kullanıcıları kendine çekiyor. Ancak arka planda, kullanıcıların bilgisi dışında uygulama içi satın alım işlemleri gerçekleştiriyor.
İşte banka kartından gizlice para çeken uygulamalar:
Smart Task Manager
Flashlight+
K-Dictionary
Quick Note
Currency Converter
Joycode
EzDica
Instagram Profile Downloader