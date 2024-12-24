Telefondan Acil Silin: Banka Kartından Para Çeken Uygulamalar Belli Oldu

Akıllı telefonlarımız, bankacılık işlemlerinden alışverişe kadar hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Bu durum, siber suçlular için cazip bir hedef haline geliyor. Son yapılan araştırmalara göre, bazı popüler Android uygulamaları, kullanıcıların izinleri olmadan banka hesaplarından para çekmek için kullanılıyor.

Bu uygulamalar, genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli hizmetler sunarak kullanıcıları kendine çekiyor. Ancak arka planda, kullanıcıların bilgisi dışında uygulama içi satın alım işlemleri gerçekleştiriyor.