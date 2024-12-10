Telefon Kullanan Herkesten Artık Her Ay Bu Para Kesilecek: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Giriyor
İğneden ipliğe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. 1 Ocak 2025'ten itibaren 400 TL olan Özel İletişim Vergisi'ne (ÖİV) zam gelecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak uygulanması halinde yeni hat alacak herkesten 575 TL tutarında ÖİV alınacak. Böylelikle yeni hat sahibi olacak herkes bir yıl boyunca ayda 48 TL ödeme yapacak.
Kaynak: Sözcü
Yeni yılda cep telefonu ve internet kullanıcılarını zor günler bekliyor. Geçtiğimiz yıl 400 TL'ye yükselen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2025 yılında yeniden zamlanacak. Yapılacak zam oranının ayın son günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenirken, yüzde 43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının uygulanması halinde yeni hat alacak tüm abonelerden 575 TL tutarında bir ÖİV alınacak.
1 YIL BOYUNCA HER AY FATURAYA YANSITILACAK
Bu tutar, 12 ay boyunca eşit taksitler halinde faturalara yansıtılacak. Böylelikle yeni hat sahibi olacak herkes bir yıl boyunca ayda 48 TL ödeme yapmış olacak.
Öte yandan, 2021 yılından bu yana tüm mobil hat sahipleri ve internet kullanıcılarından kesilen yüzde 10 oranındaki ÖİV'de devam edecek. Bu durum, yeni zamla birlikte faturalardaki ÖİV tutarının daha da artacağı anlamına geliyor.
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