Teknoloji Ürünlerinde Büyük Sürpriz: O Telefon ve Bilgisayarlarda Vergi Kalktı, Fiyatlar Düşebilir
ABD’den sürpriz hamle geldi! Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve mikroçipler başta olmak üzere pek çok elektronik ürün artık ek gümrük vergisinden muaf olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimi, küresel piyasaları etkilemeye devam ederken, Washington yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı son kararla, başta akıllı telefonlar olmak üzere birçok teknolojik ürün için uygulanan ek gümrük vergilerinden muafiyet sağlandı.
VERGİLER ASKIYA ALINDI
Ticaret savaşları kapsamında ABD’nin Çin’e uyguladığı yüksek vergi tarifeleri, küresel ölçekte faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini zora sokmuştu. Trump yönetimi daha önce, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145’e varan oranlarda ek vergi kararı almış, buna karşılık Çin de benzer yaptırımlarla karşılık vermişti. Bu durum, dünya çapında ekonomik dalgalanmalara yol açarken, özellikle Apple gibi dev markaların maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmuştu.
APPLE ALARM ZİLİNİ ÇALMIŞTI
iPhone ve diğer Apple ürünlerinin büyük kısmı Çin’de üretiliyor. Yeni tarife düzenlemeleri nedeniyle fiyatların yüzde 40-50 oranında artabileceği iddia edilmişti. Hem tüketici tarafında hem de teknoloji şirketlerinde endişe yaratan bu tablo, ABD’nin son kararıyla şimdilik ortadan kalktı.
ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN YENİ DÖNEM
Trump yönetimi tarafından açıklanan yeni kararla birlikte akıllı telefonlar, bilgisayarlar, mikroçipler ve diğer pek çok elektronik cihazın ithalatında uygulanacak ek vergilerden muafiyet getirildi. Muafiyetin kapsamı Çin dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilirken, söz konusu ürünlerde ek tarifelerin 90 gün boyunca askıya alınacağı belirtildi.