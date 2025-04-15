Teknoloji Ürünlerinde Büyük Sürpriz: O Telefon ve Bilgisayarlarda Vergi Kalktı, Fiyatlar Düşebilir

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret gerilimi, küresel piyasaları etkilemeye devam ederken, Washington yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı son kararla, başta akıllı telefonlar olmak üzere birçok teknolojik ürün için uygulanan ek gümrük vergilerinden muafiyet sağlandı.