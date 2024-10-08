Teknoloji Devi Samsung Çakıldı

Teknoloji devi Samsung'un hisseleri çakıldı. Samsung’un Başkan Yardımcısı ve yeni Cihaz Çözümleri Bölümü Başkanı Jun Young-hyun, düşük kâr beklentisi nedeniyle yatırımcılardan özür diledi.

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Teknoloji Devi Samsung Çakıldı - Resim: 1

Samsung, ay sonunda açıklanacak resmi raporunda çeyrek itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolar işletme kârı beklediğini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde elde edilen 1,8 milyar dolarlık kârla kıyaslandığında bu, yüzde 274'lük bir artışa işaret etse de, LSEG analistlerinin tahmininin altında kaldı.

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Teknoloji Devi Samsung Çakıldı - Resim: 2

YATIRIMCILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Analistler, 30 Eylül'de sona eren çeyrek için işletme kârını 7,7 milyar dolar ve çeyrek gelirini 61 milyar dolar olarak öngörüyordu.

Yatırımcılara yönelik yaptığı açıklamada Samsung’un Başkan Yardımcısı ve yeni Cihaz Çözümleri Bölümü Başkanı Jun Young-hyun, düşük kâr beklentisi nedeniyle özür diledi.

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Teknoloji Devi Samsung Çakıldı - Resim: 3

Şirketin, bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan eski çiplere olan talebin düşmesi nedeniyle bu alanda daha önceki kadar etkili olamadığını ifade etti.

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Teknoloji Devi Samsung Çakıldı - Resim: 4

YIL BOYUNCA HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Analistler, Samsung’un bellek arzını kontrol etme konusunda esnek kalması gerektiğini, geleneksel DRAM pazarındaki düşüşün daha çok büyük teknoloji şirketini etkileyeceğini belirtiyor.

Yıl başından bu yana Samsung hisseleri, LSEG verilerine göre yüzde 22 değer kaybetti. Açıklamaların ardından Güney Kore borsasında işlem gören Samsung hisseleri yine yüzde 0,98 oranında düştü.

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