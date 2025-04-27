Teknoloji Devi Rotayı Kırdı, Vites Yükseltti: Küresel Dengeler Değişiyor
ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi, küresel teknoloji devlerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Bu süreçte, Apple üretim planlarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, üretim üssünü kısmen Hindistan'a kaydırma kararı, küresel elektronik endüstrisinde önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.
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ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan ve giderek sertleşen ticaret savaşı, Washington’un Çin ürünlerine getirdiği ek vergiler ve Pekin’in misillemeleriyle daha da şiddetlendi. Bu süreç, dünya genelinde ticaret dengelerine yönelik kaygıları artırırken, büyük teknoloji şirketlerini de alternatif üretim merkezleri arayışına itti.
APPLE'DAN STRATEJİK HAMLE
Financial Times’ın haberine göre Apple, ABD pazarında satışa sunduğu tüm iPhone modellerinin montajını 2025’ten itibaren Hindistan’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu adımı, hem tedarik zincirinde çeşitlilik yaratma isteği hem de Çin’e olan bağımlılığı azaltma stratejisi olarak öne çıkıyor.
ÇİN'İN PİYASADAKİ AĞIRLIĞI SARSILABİLİR
Apple’ın Hindistan’a yönelmesinde, ülkenin teknoloji yatırımlarını teşvik eden politikaları ve gelişen üretim altyapısının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Zaten halihazırda Foxconn üzerinden Hindistan’da üretim yapan şirketin bu yeni adımı, elektronik sektöründe Çin’in yıllardır sürdürdüğü güçlü konumu sarsabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.