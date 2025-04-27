Teknoloji Devi Rotayı Kırdı, Vites Yükseltti: Küresel Dengeler Değişiyor

APPLE'DAN STRATEJİK HAMLE

Financial Times’ın haberine göre Apple, ABD pazarında satışa sunduğu tüm iPhone modellerinin montajını 2025’ten itibaren Hindistan’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu adımı, hem tedarik zincirinde çeşitlilik yaratma isteği hem de Çin’e olan bağımlılığı azaltma stratejisi olarak öne çıkıyor.