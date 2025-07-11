Teknoloji Devi İflas Bayrağını Çekti: Dev Firmalar Yeni Arayışa Girdi
Almanya’da yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren köklü şirketlerden Vulkan Technic, iflas başvurusunda bulundu. Otomotivden tıbbi cihazlara kadar pek çok sektöre hizmet sunan ve prestijli projelere imza atan şirket, yaşadığı finansal kriz nedeniyle Wittlich Bölge Mahkemesi’ne resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Süreci yürütmek üzere Avukat Manfred Kürsch geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 100 çalışanın maaşlarının önümüzdeki iki ay boyunca devlet güvencesi altında ödeneceği belirtildi. Bu sürede şirketin geleceği için olası yeniden yapılandırma ya da satış planları masaya yatırılacak.
YENİLİKLERE İMZA ATMIŞTI
1995 yılında Almanya’nın Wiesbaum kentinde kurulan Vulkan Technic, özel makine ve otomasyon sistemleri üretiminde uzmanlaşarak BMW, Miele, 3M, ThyssenKrupp ve Tesa gibi sektörün devleriyle işbirliği yaptı. Şirket, 1.000’den fazla robot destekli sistem geliştirerek üretim süreçlerini dijitalleştirme konusunda önemli katkılar sundu.
Ayrıca Liebherr ile birlikte yürüttüğü projeler kapsamında, elektrikli araç batarya montaj hatları ve kanserin erken teşhisine yönelik tıbbi cihazlar geliştirdi. Bu projeleriyle 2009 yılında Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilen 1,5 milyon Euro’luk İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.
EĞİTİMDE DE ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU
Teknolojik üretim gücünün yanında eğitim faaliyetlerine de ağırlık veren Vulkan Technic, özellikle teknik staj programlarıyla genç yeteneklerin gelişimine katkı sundu. 2018 yılında Almanya genelinde yılın en başarılı teknik ürün tasarımcısı stajyerini yetiştirerek bu alanda da takdir topladı.
Şirket, son olarak Avrupa Birliği’nin bölgesel kalkınma fonundan aldığı destekle yeni bir üretim tesisi kurmayı ve kapasitesini ikiye katlayarak daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyordu.
PANDEMİ VE OTOMOTİV KRİZİ SONU GETİRDİ
Vulkan Technic’in iflasına giden yol, özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel otomotiv sektöründeki daralmayla hızlandı. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, maliyet baskısı ve siparişlerin azalması, şirketin nakit akışında ciddi sorunlar doğurdu.
Geçici iflas yöneticisi Manfred Kürsch, şirketin tamamen kapanmasının henüz kesinleşmediğini belirtti. İlk yatırımcı görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını açıklayan Kürsch, Vulkan Technic’in yeniden ayağa kalkması için çözüm yollarının değerlendirildiğini ifade etti.