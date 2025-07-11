Teknoloji Devi İflas Bayrağını Çekti: Dev Firmalar Yeni Arayışa Girdi

YENİLİKLERE İMZA ATMIŞTI

1995 yılında Almanya’nın Wiesbaum kentinde kurulan Vulkan Technic, özel makine ve otomasyon sistemleri üretiminde uzmanlaşarak BMW, Miele, 3M, ThyssenKrupp ve Tesa gibi sektörün devleriyle işbirliği yaptı. Şirket, 1.000’den fazla robot destekli sistem geliştirerek üretim süreçlerini dijitalleştirme konusunda önemli katkılar sundu.

Ayrıca Liebherr ile birlikte yürüttüğü projeler kapsamında, elektrikli araç batarya montaj hatları ve kanserin erken teşhisine yönelik tıbbi cihazlar geliştirdi. Bu projeleriyle 2009 yılında Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilen 1,5 milyon Euro’luk İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.