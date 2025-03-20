Teknoloji Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak! Tarih Belli Oldu
Alman teknoloji şirketi Siemens, 2027 yılına kadar küresel çapta 6 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin özellikle otomasyon ve elektrikli araç şarj teknolojileri alanlarında kapasite azaltmaya gideceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Siemens tarafından yapılan açıklamada, şirketin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik planlarını çalışan temsilcilerine sunduğu belirtildi. Bu kapsamda, Dijital Endüstriyel Bölümü’ndeki otomasyon birimlerinde ve Akıllı Altyapı bölümündeki elektrikli araç şarj teknolojileri alanında işten çıkarmaların yaşanacağı kaydedildi.
Kasım 2024’te, şirketin otomasyon alanındaki zayıflık nedeniyle kapasite azaltma kararı aldığına dikkat çekilen açıklamada, Siemens Dijital Endüstriyel Bölümü’nün dünya genelinde 68 bin kişiyi istihdam ettiği, planlanan küçülmenin ise 5 bin 600 çalışanı kapsayacağı ifade edildi. İşten çıkarmaların 2 bin 600’ünün Almanya’daki tesislerde gerçekleşeceği bildirildi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ TEKNOLOJİLERİNDE DE DARALMA
Şirket, Akıllı Altyapı bina teknolojisi bölümünde yer alan elektrikli araç şarj istasyonları alanında da iş gücü azaltmasına gidecek. Bu kapsamda 250’si Almanya’da olmak üzere toplam 450 çalışanın işine son verilmesi planlanıyor.
Siemens’in açıklamasında, özellikle Çin ve Almanya gibi önemli pazarlarda talep düşüşü ve artan rekabet baskılarının endüstriyel otomasyon sektöründeki sipariş ve gelirleri olumsuz etkilediği vurgulandı.
ALMAN SANAYİSİNDE İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR
Dünya genelinde 312 bin çalışana sahip olan Siemens, Almanya’da 86 bin kişiyi istihdam ediyor. Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Roland Busch, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, otomasyon alanındaki zayıflık nedeniyle dünya genelinde işten çıkarmaların gündemde olduğunu belirtmişti.
Siemens’in işten çıkarma planı, Alman sanayisinde devam eden istihdam daralmalarının son örneklerinden biri oldu. Daha önce Volkswagen Grubu’na bağlı lüks otomobil markası Audi, 2029’a kadar Almanya’da 7 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Volkswagen ise Aralık 2024’te 35 bin kişiyi kapsayan bir maliyet düşürme programı başlatmış, Porsche de 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.