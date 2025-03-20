Teknoloji Devi Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak! Tarih Belli Oldu

ALMAN SANAYİSİNDE İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Dünya genelinde 312 bin çalışana sahip olan Siemens, Almanya’da 86 bin kişiyi istihdam ediyor. Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Roland Busch, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, otomasyon alanındaki zayıflık nedeniyle dünya genelinde işten çıkarmaların gündemde olduğunu belirtmişti.

Siemens’in işten çıkarma planı, Alman sanayisinde devam eden istihdam daralmalarının son örneklerinden biri oldu. Daha önce Volkswagen Grubu’na bağlı lüks otomobil markası Audi, 2029’a kadar Almanya’da 7 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Volkswagen ise Aralık 2024’te 35 bin kişiyi kapsayan bir maliyet düşürme programı başlatmış, Porsche de 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.