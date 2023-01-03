Tek tek sıralandı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Özetle bir tablo hazırladık. Bu tabloya göre, 0-1300 motor arasındaki matrahı 70 bin 600 TL’ye kadar olan araçların, 1-3 yaşındaki araçlar 1 yıllık MTV tutarı olarak 2 bin 120 TL ödeyecekler. İlk taksidi de 1060 TL yapıyor. 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenmesi gereken rakam bu.