Tek tek sıralandı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi için ocak ayı ödemeleri başladı. Şimdi araç sahipleri araçları için ne kadar MTV ödeyeceklerini hesaplıyor.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV için ilk ödemeler başladı. Bilindiği üzere yılda 2 defa ödenmesi gereken MTV'de ilk ödemeler ocak ayında gerçekleşiyor. İkinci ödemeler de temmuz ayında yapılıyor.
Şimdi araç sahipleri "Hangi araçlar ne kadar MTV ödeyecek?" sorusuna yanıt arıyor. Otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal, araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken MTV ödeme tutarlarını tek tek tablo üzerinde listeledi. İşte MTV ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...
MTV NASIL HESAPLANIYOR?
ATV’de yer alan habere göre; otomobil piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal, “1.1.2018 tarihine kadar MTV hesaplanırken aracın model yılı, ilk tescil tarihi ve motor silindir hacmi ile hesaplanıyor. 1.1.2018 tarihinden sonra ise matrah da devreye giriyor.” dedi.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
Özetle bir tablo hazırladık. Bu tabloya göre, 0-1300 motor arasındaki matrahı 70 bin 600 TL’ye kadar olan araçların, 1-3 yaşındaki araçlar 1 yıllık MTV tutarı olarak 2 bin 120 TL ödeyecekler. İlk taksidi de 1060 TL yapıyor. 1-31 Ocak tarihleri arasında ödenmesi gereken rakam bu.