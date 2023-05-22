Tek tek sıraladı: Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini!

İKİ KATINDAN FAZLA

Stratejistler Perşembe günkü notlarında, 2022'de merkez bankalarının 1.078 metrik ton altın satın aldığını, bunun 1950'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek yıllık altın talebi olduğunu ve 2021'de satın alınan 450 metrik tonun iki katından fazla olduğunu söyledi.