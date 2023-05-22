Tek tek sıraladı: Bankacılık devinden altın fiyatları tahmini!
Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri İsviçre bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. İlk çeyrek rakamlarına dayanarak altın fiyatları tahminin oluşturan UBS göre, rekor bir alım yılının ardından altın, bu sene de güçlü kalmaya devam edecek.
Dolar yaptırımları döviz rezervleri üzerindeki uzun vadeli stratejileri değiştirdikçe merkez bankaları altın almaya devam ediyor.
UBS'e göre, küresel merkez bankaları arasında altın talebi, rekor bir alım yılının ardından bu sene de güçlü kalmaya devam edecek.
İKİ KATINDAN FAZLA
Stratejistler Perşembe günkü notlarında, 2022'de merkez bankalarının 1.078 metrik ton altın satın aldığını, bunun 1950'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek yıllık altın talebi olduğunu ve 2021'de satın alınan 450 metrik tonun iki katından fazla olduğunu söyledi.
ALTIN ALIMLARI ARTACAK
UBS, ilk çeyrek rakamlarına dayanarak merkez bankalarının bu yıl 700 metrik ton alım yapacağını öngördü. Bu veriler ışığında 2022'ye göre altın alımında düşüş olsa da 2010'dan bu yana ortalama 500 metrik ton altın alımının üzerinde seyrediyor.