'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde
Türkiye’nin meyve üretiminde öncü merkezlerinden biri olan Bursa’nın Gürsu ilçesinde, şeftali ve armut bahçelerinde verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla seyreltme çalışmaları hız kazandı. Temmuz ayında başlayacak hasat öncesi yapılan bu işlemler hem üreticiye hem de mevsimlik işçilere yoğun bir mesai yaşatıyor.
Kaynak: İHA
Gürsu Ovası’nda bu yıl santa maria armudunda 45 bin ton, deveci armudunda 50 bin ton ve şeftali ile nektarinde 15 bin ton ürün rekoltesi bekleniyor. Ancak hedef sadece verim değil; üreticiler daha iri, daha kaliteli meyve için seyreltmeye yani "tekleme" işlemlerine büyük önem veriyor.
DAL KIRILMASIN, KALİTE YÜKSELSİN
Seyreltme çalışmaları sayesinde hem ağaçların dal kırılma riski azaltılıyor hem de pazarda daha değerli ürünlerin yetiştirilmesi sağlanıyor. Daldaki fazla meyveler özenle koparılarak yere atılıyor; bu işlem sayesinde kalan meyvelerin büyümesi ve lezzet kazanması kolaylaşıyor.
Trabzon’dan Bursa’ya gelip yerleşen tarım işçilerinden Mehmet Maraba, yıllardır bu alanda çalıştığını ve sabah saat 07.00’den akşam 17.00’ye kadar günlük mesailerini sürdürdüklerini belirtiyor. “Bu iş hasattan daha kolay ama yine de dikkat istiyor” diyen Maraba, gün içinde bir saatlik öğle yemeği molası ve iki kez 15’er dakikalık dinlenme hakkı olduğunu aktardı.
GÜNLÜK 1200 LİRA YEVMİYE VERİLİYOR
Maraba ayrıca, “Burada dalın kaldırabileceği yükü ayarlıyoruz. Fazla ürünle dalın kırılmasını önlüyoruz. Topak halinde bulunanların sayısını azaltıyoruz. Birleşik olanları koparıyoruz. Küçük olanları ayırıyoruz. Bu yaptığımız kaliteli meyve elde edilmesini sağlıyor. Üretici ne kadar kaliteli ürün elde ederse o kadar iyi kazanıyor” diye konuştu. Bu iş için günlük 1200 TL yevmiye aldıklarını da ekledi.
MALİYETİ YÜKSEK
Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise tekleme işleminin üreticiye ek maliyet getirdiğini belirterek, “Armutta kilogram başına ortalama 2,5 TL, şeftalide ise 1,5 ila 2 TL arasında değişen bir seyreltme maliyeti var. 500 tonluk bir armut bahçesinde sadece tekleme gideri 1 milyon 250 bin TL’yi bulabiliyor” ifadelerini kullandı.
Verim kadar kaliteye de odaklanan üreticiler için bu maliyetin uzun vadede kazanca dönüştüğünü belirten Dönmez, özellikle ihracata uygun meyve yetiştirmek isteyen çiftçilerin bu tür uygulamalara daha fazla yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.