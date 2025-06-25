'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde

DAL KIRILMASIN, KALİTE YÜKSELSİN

Seyreltme çalışmaları sayesinde hem ağaçların dal kırılma riski azaltılıyor hem de pazarda daha değerli ürünlerin yetiştirilmesi sağlanıyor. Daldaki fazla meyveler özenle koparılarak yere atılıyor; bu işlem sayesinde kalan meyvelerin büyümesi ve lezzet kazanması kolaylaşıyor.

Trabzon’dan Bursa’ya gelip yerleşen tarım işçilerinden Mehmet Maraba, yıllardır bu alanda çalıştığını ve sabah saat 07.00’den akşam 17.00’ye kadar günlük mesailerini sürdürdüklerini belirtiyor. “Bu iş hasattan daha kolay ama yine de dikkat istiyor” diyen Maraba, gün içinde bir saatlik öğle yemeği molası ve iki kez 15’er dakikalık dinlenme hakkı olduğunu aktardı.