Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar

Milletvekillerine sağlanan “Ceza Muafiyeti” hakkının kapsamı genişletildi. Eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezası ödemeyecek. Tüm trafik kurallarını ihlal edebilecek. Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın kapsamı genişletildi ve böylelikle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratılacak.