Tatilde Yurt Dışına Gidecekler Dikkat! Avrupa Birliği Duyurdu: Schengen Bölgesine Giriş Çıkışlarda Artık Zorunlu
Tatilde Avrupa'ya seyahat edecekler için flaş değişiklik! Avrupa Birliği, Schengen bölgesine giriş çıkışlarla ilgili önemli bir değişiklik için düğmeye bastı. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yolcular için artık pasaport damgalama uygulaması kaldırılarak, seyahat bilgileri dijital olarak kaydedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş çıkışlarla ilgili önemli bir değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Schengen bölgesine seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir değişiklik anlamına gelen bu sistem, vize süreçlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.
AB İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), önümüzdeki altı ay içinde kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Bu yeni sistemle artık pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz taramaları elektronik ortamda saklanacak.
3 AY İÇİNDE SINIR KAPILARINDA ZORUNLU OLACAK
Değişikliğin temel amacı, yasa dışı geçişleri önlemek ve sınır güvenliğini artırmak. Sistemin ilk 60 gün boyunca biyometrik veriler kullanılmadan test edilmesi, ardından üç ay içinde sınır kapılarının en az yarısında zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Başlangıçta 10 Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen sistem, son onayın ardından uygulamaya konulacak.
RESMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ DUYURULACAK
AB ülkeleri, EES'yi kademeli olarak devreye alma veya doğrudan tam kapasiteyle başlatma seçeneğine sahip olacak. Ancak sistemin tam olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Yönetmeliğin Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından AB Komisyonu, resmi başlangıç tarihini duyuracak.