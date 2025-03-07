Tatilde Yurt Dışına Gidecekler Dikkat! Avrupa Birliği Duyurdu: Schengen Bölgesine Giriş Çıkışlarda Artık Zorunlu

Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş çıkışlarla ilgili önemli bir değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Schengen bölgesine seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir değişiklik anlamına gelen bu sistem, vize süreçlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.

AB İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), önümüzdeki altı ay içinde kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Bu yeni sistemle artık pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz taramaları elektronik ortamda saklanacak.