Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti: Yeni İşinde 3 Yılda Zengin Olup Köşeyi Döndü
200 kişilik fabrikasını kapatıp tasını tarağını toplayıp İstanbul'dan köye yerleşti. Sıfırdan kurduğu atölyeyle ihracata başlayıp 3 yılda köşeyi döndü. Köylü kadınlarla birlikte ürettikleri ürünleri şimdi Almanya’ya ihraç ediyor. Hedefi ihracatı 1 milyon parçaya çıkarmak.
Kaynak: AA
İstanbul’da uzun yıllar tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cevdet Kurt (55), şehir hayatının stresinden uzaklaşarak Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyüne yerleşti. Büyük fabrikasını devreden Kurt, burada kurduğu küçük tekstil atölyesiyle üretime yeniden başladı. Köylü kadınların çalıştığı bu atölyede üretilen ürünler ise şu anda Almanya’ya ihraç ediliyor.
İSTANBUL'U BIRAKIP, KÖYE YERLEŞTİ
1995 yılında İstanbul’da tekstil üretimine başlayan Cevdet Kurt, 2022 yılında 200 kişinin çalıştığı fabrikasını devrederek daha sade bir yaşam kurmak üzere Trakya’ya taşındı. Arkadaşlarının önerisiyle Demirköy ilçesine yerleşen Kurt, kısa sürede köy hayatına alışarak tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeye başladı.
KISA SÜREDE ZENGİN OLDU
Ancak üretimden kopmayan Kurt, bölgedeki kadınları üretime dahil etmek amacıyla Sivriler köyünde bir tekstil atölyesi kurdu. Şu anda 13 kadının istihdam edildiği atölyede, tamamen ihracat odaklı çalışılıyor. Üretilen ürünler başta Almanya olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.
YURT DIŞINA İHRACAT EDİYOR
Kurt, "Geçen yıl 400 bin parça ürün ihraç ettik, bu yıl hedefimiz 1 milyon parça" diyerek üretim hacmini artırmak istediklerini ifade etti. Kadınların tekstil alanında yüksek başarı gösterdiğini belirten Kurt, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının da en az üretim kadar önemli olduğunu vurguladı.
KÖYLÜ KADINLARIN HAYATI DEĞİŞTİ
Atölyede çalışan Gülşen Aygün, Demirköy’ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle iş imkanlarının kısıtlı olduğunu, ancak bu atölyeyle birlikte hem ekonomik hem sosyal olarak güçlendiklerini belirtti. Aygün, "Eşlerimiz çalışıyordu ama biz artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Bu bize hem gelir hem özgüven kazandırdı." dedi.
Atölyenin bir diğer çalışanı Şaziye Süzen ise, "İşimizi severek yapıyoruz. Ürünlerimizin Almanya’ya gönderilmesi gurur verici. Aile bütçemize katkı sunmak bizleri mutlu ediyor" dedi.