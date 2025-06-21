Tası Tarağı Toplayıp Köye Yerleşti: Yeni İşinde 3 Yılda Zengin Olup Köşeyi Döndü

KÖYLÜ KADINLARIN HAYATI DEĞİŞTİ

Atölyede çalışan Gülşen Aygün, Demirköy’ün küçük bir yerleşim yeri olması nedeniyle iş imkanlarının kısıtlı olduğunu, ancak bu atölyeyle birlikte hem ekonomik hem sosyal olarak güçlendiklerini belirtti. Aygün, "Eşlerimiz çalışıyordu ama biz artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Bu bize hem gelir hem özgüven kazandırdı." dedi.



