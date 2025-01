Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu

TÜRKİYE’DEN 1 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ

Türkiye’nin gözde şehri İstanbul, listenin 16. sırasında yer aldı. Tarihi yapıları, zengin kültürel mirası ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken İstanbul için şu ifadeler kullanıldı:

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu eşsiz şehir, her mahallesinde farklı bir hikâye sunuyor. Sultanahmet’in mistik dokusundan Beyoğlu’nun 19. yüzyıl zarafetine, Nişantaşı’nın lüks moda dünyasından Kadıköy’ün canlı kafelerine ve Beşiktaş’ın futbol tutkunu sokaklarına kadar her köşesi keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul, tek bir şehirden fazlasıdır; her mahallesi, içinde farklı bir dünyayı barındırır.