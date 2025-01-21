Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu

Dünyanın dört bir yanından gezginlerin en çok tercih ettiği destinasyonları belirleyen Tripadvisor, 2025 yılının "Tartışmasız En İyiler" listesini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu - Resim: 1

Bu yıl 25. kez düzenlenen Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri kapsamında, popüler destinasyonlar, kullanıcı yorumlarının nitelik ve niceliği dikkate alınarak sıralandı.

LONDRA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Listenin birinci sırasında İngiltere’nin başkenti Londra yer aldı. Şehir için yapılan değerlendirmede, “Shoreditch’in modern havasından Camden’ın asi ruhuna, Portobello Caddesi’nin zarif atmosferine kadar Londra, birden fazla dünyayı aynı anda deneyimleme fırsatı sunuyor. Kraliyet mekânlarını ve tarihi yerleri keşfedin, Michelin yıldızlı restoranlarda yemek yiyin, geleneksel bir pub’da biranın tadını çıkarın ya da Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolun. Londra’da seçenekler sınırsızdır” ifadelerine yer verildi.

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Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu - Resim: 2

TÜRKİYE’DEN 1 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ

Türkiye’nin gözde şehri İstanbul, listenin 16. sırasında yer aldı. Tarihi yapıları, zengin kültürel mirası ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken İstanbul için şu ifadeler kullanıldı:

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu eşsiz şehir, her mahallesinde farklı bir hikâye sunuyor. Sultanahmet’in mistik dokusundan Beyoğlu’nun 19. yüzyıl zarafetine, Nişantaşı’nın lüks moda dünyasından Kadıköy’ün canlı kafelerine ve Beşiktaş’ın futbol tutkunu sokaklarına kadar her köşesi keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul, tek bir şehirden fazlasıdır; her mahallesi, içinde farklı bir dünyayı barındırır.

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Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu - Resim: 3

DÜNYA GENELİNDE TARTIŞMASIZ 20 SEYAHAT NOKTASI BELLİ OLDU

“Tartışmasız En İyiler - Destinasyonlar” başlığıyla hazırlanan listede, İstanbul ile birlikte Paris, Roma, Tokyo ve New York gibi dünyaca ünlü şehirler de yer aldı.

Tripadvisor'ın 2025 için dünyadaki en iyi seyahat noktaları şöyle:

1. Londra, Birleşik Krallık

2. Bali, Endonezya

3. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

4. Sicilya, İtalya

5. Paris, Fransa

6. Roma, İtalya

7. Hanoi, Vietnam

8. Marakeş, Fas

9. Girit, Yunanistan

10. Bangkok, Tayland

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Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu - Resim: 4

11. Prag, Çek Cumhuriyeti

12. Barselona, İspanya

13. Amsterdam, Hollanda

14. Cusco, Peru

15. Siem Reap, Kamboçya

16. Lizbon, Portekiz

17. İstanbul, Türkiye

18. Phuket, Tayland

19. New York, ABD

20. Mayorka, İspanya

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