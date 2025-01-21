Tartışmasız En İyi Seyahat Noktalarına Türkiye’den 1 Şehir Girdi: Dünyanın Dört Bir Yanına Meydan Okudu
Dünyanın dört bir yanından gezginlerin en çok tercih ettiği destinasyonları belirleyen Tripadvisor, 2025 yılının "Tartışmasız En İyiler" listesini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl 25. kez düzenlenen Tripadvisor Gezginlerin Seçimi Ödülleri kapsamında, popüler destinasyonlar, kullanıcı yorumlarının nitelik ve niceliği dikkate alınarak sıralandı.
LONDRA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Listenin birinci sırasında İngiltere’nin başkenti Londra yer aldı. Şehir için yapılan değerlendirmede, “Shoreditch’in modern havasından Camden’ın asi ruhuna, Portobello Caddesi’nin zarif atmosferine kadar Londra, birden fazla dünyayı aynı anda deneyimleme fırsatı sunuyor. Kraliyet mekânlarını ve tarihi yerleri keşfedin, Michelin yıldızlı restoranlarda yemek yiyin, geleneksel bir pub’da biranın tadını çıkarın ya da Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolun. Londra’da seçenekler sınırsızdır” ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE’DEN 1 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ
Türkiye’nin gözde şehri İstanbul, listenin 16. sırasında yer aldı. Tarihi yapıları, zengin kültürel mirası ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken İstanbul için şu ifadeler kullanıldı:
Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu eşsiz şehir, her mahallesinde farklı bir hikâye sunuyor. Sultanahmet’in mistik dokusundan Beyoğlu’nun 19. yüzyıl zarafetine, Nişantaşı’nın lüks moda dünyasından Kadıköy’ün canlı kafelerine ve Beşiktaş’ın futbol tutkunu sokaklarına kadar her köşesi keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul, tek bir şehirden fazlasıdır; her mahallesi, içinde farklı bir dünyayı barındırır.
DÜNYA GENELİNDE TARTIŞMASIZ 20 SEYAHAT NOKTASI BELLİ OLDU
“Tartışmasız En İyiler - Destinasyonlar” başlığıyla hazırlanan listede, İstanbul ile birlikte Paris, Roma, Tokyo ve New York gibi dünyaca ünlü şehirler de yer aldı.
Tripadvisor'ın 2025 için dünyadaki en iyi seyahat noktaları şöyle:
1. Londra, Birleşik Krallık
2. Bali, Endonezya
3. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
4. Sicilya, İtalya
5. Paris, Fransa
6. Roma, İtalya
7. Hanoi, Vietnam
8. Marakeş, Fas
9. Girit, Yunanistan
10. Bangkok, Tayland
11. Prag, Çek Cumhuriyeti
12. Barselona, İspanya
13. Amsterdam, Hollanda
14. Cusco, Peru
15. Siem Reap, Kamboçya
16. Lizbon, Portekiz
17. İstanbul, Türkiye
18. Phuket, Tayland
19. New York, ABD
20. Mayorka, İspanya