Tarım Kredi Marketi'nden yeni indirim listesi: İşte indirimli ürünler

Tarım Kredi Marketlerde haftanın fırsatları gündeme geldi. Yeni yıla girilmesiyle yeni kampanyaları ile dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatif Marketler listesinde bu hafta; gıda ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri ön plana çıktı. İşte, 13-31 Ocak 2023 Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu ile haftanın fırsatları...