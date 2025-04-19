Tarihin En Pahalı Gelinliğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Yıllardır Moda Dünyasına İlham Kaynağı Oluyor

Hollywood yıldızı Kelly'nin, dindar Katolik inancına uygun olarak tercih ettiği uzun kollu ve yakasız gelinlik, stil anlamında gerçek bir dönüm noktası oldu. Elbise, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) film stüdyosunda görev yapan kostüm tasarımcısı Helen Rose’un imzasını taşıyor. Aynı zamanda bu tasarım, Kelly’nin stüdyodan aldığı düğün hediyesi olarak tarihe geçti.

125 YILLIK DANTELDEN HAZIRLANDI

Grace Kelly, bu özel kıyafetin tasarım sürecinde Helen Rose ile birebir çalıştı. Elbise, 1952 yapımı "The Invitation" filmindeki bir kıyafetten ilham alınarak tasarlandı ve klasik 1950’ler modasını zarafetle yansıttı. Üç katmandan oluşan çan etek, ipek faye kumaşı sayesinde şekli bozulmadan durabiliyor; korsaj kısmı ise 125 yıllık Brüksel dantelinden hazırlandı.