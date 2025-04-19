Tarihin En Pahalı Gelinliğinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Yıllardır Moda Dünyasına İlham Kaynağı Oluyor
Amerikalı oyuncu Grace Kelly’nin Monako Prensi II. Rainier ile gerçekleştirdiği düğün, yalnızca bir kraliyet töreni değil, aynı zamanda moda tarihine geçen bir an olarak hafızalara kazındı. 19 Nisan 1956’da Monako’daki Aziz Nikolaos Katedrali'nde düzenlenen bu görkemli tören, gelinliğin tasarımı ve Kelly’nin zarafeti sayesinde hâlâ konuşulmaya devam ediyor.
Hollywood yıldızı Kelly'nin, dindar Katolik inancına uygun olarak tercih ettiği uzun kollu ve yakasız gelinlik, stil anlamında gerçek bir dönüm noktası oldu. Elbise, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) film stüdyosunda görev yapan kostüm tasarımcısı Helen Rose’un imzasını taşıyor. Aynı zamanda bu tasarım, Kelly’nin stüdyodan aldığı düğün hediyesi olarak tarihe geçti.
125 YILLIK DANTELDEN HAZIRLANDI
Grace Kelly, bu özel kıyafetin tasarım sürecinde Helen Rose ile birebir çalıştı. Elbise, 1952 yapımı "The Invitation" filmindeki bir kıyafetten ilham alınarak tasarlandı ve klasik 1950’ler modasını zarafetle yansıttı. Üç katmandan oluşan çan etek, ipek faye kumaşı sayesinde şekli bozulmadan durabiliyor; korsaj kısmı ise 125 yıllık Brüksel dantelinden hazırlandı.
DEĞERİ 20 MİLYON LİRA
Elbisenin dikimi altı hafta sürdü ve bu süreçte 30 terzi görev aldı. Yüksek yaka kısmı beyaz düğmeler ve incilerle süslenmişti. Tasarım tamamen gizli tutuldu ve yalnızca düğünden iki gün önce kamuoyuyla paylaşıldı. Bugünün parasıyla yaklaşık 623 bin dolara (yaklaşık 20 milyon TL) mal olduğu tahmin edilen gelinlik, sinema dünyasından gelen bir armağan olduğu için Kelly tarafından herhangi bir ücret ödenmeden giyildi.
GELİNLİĞİN İÇİNE PARA DİKİLDİ
Grace Kelly’nin zarif görünümü yalnızca gelinliğiyle sınırlı değildi. Gelin tacı yerine inci ve yapay portakal çiçekleriyle süslenmiş zarif bir başlık tercih etti. Bu aksesuar, yüzünün açık şekilde görünmesini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan şeffaf duvağa tutturuldu. İnci küpeleri, vadi zambağından oluşan minik buketi, dua kitabı ve David Evins’in özel yapım ayakkabılarıyla görünümünü tamamladı. Müze kayıtlarına göre gelinliğin içine, iyi şans getirmesi için bir madeni para da dikildi.
YILLARDIR MODAYA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR
Philadelphia Sanat Müzesi’ne bağışlanan bu efsanevi gelinlik, aradan geçen on yıllara rağmen hem modacılara hem de gelin adaylarına ilham vermeye devam ediyor. Grace Kelly’nin zarafetiyle özdeşleşen bu tasarım, kraliyet düğünleri tarihinin en ikonik simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.
GRACE KELLY KİMDİR?
Grace Kelly, zarafeti, güzelliği ve oyunculuğuyla hem Hollywood'u hem de Avrupa monarşisini derinden etkileyen, sinema tarihinin efsanevi isimlerinden biridir. 12 Kasım 1929’da Philadelphia’da varlıklı ve sanatla iç içe bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duyan Kelly, American Academy of Dramatic Arts’ta oyunculuk eğitimi aldı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen önce model olarak kariyerine başladı, ardından 1951'de Fourteen Hours ile sinemaya adım attı.
Kısa sürede yıldızı parlayan Kelly, High Noon, Mogambo ve Hitchcock'un Dial M for Murder, Rear Window gibi filmlerindeki rolleriyle büyük beğeni topladı. 1955'te The Country Girl ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı. Aynı yıl Cannes Film Festivali’nde Monako Prensi Rainer ile tanıştı ve bu karşılaşma, sinema kariyerinin sonunu, ancak Monako tarihinin dönüm noktasını başlattı.
1956’da görkemli bir törenle Rainer ile evlenen Kelly, oyunculuğu bırakıp Monako Prensesi oldu. Bu evlilik, küçük prensliği küresel çapta tanınır hale getirdi. Üç çocuk sahibi olan Kelly, zaman zaman oyunculuğu özlese de ailesine ve görevlerine bağlı kaldı. Hitchcock’un Marnie teklifini de bu nedenle geri çevirdi.
1982’de, henüz 52 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kelly’nin ani ölümü dünya çapında büyük üzüntüye yol açtı. Ölümünün ardından Monako'da ulusal yas ilan edildi. Eşi Prens Rainer, ona olan sadakatini hayatı boyunca korudu ve ölümünden sonra Grace Kelly'nin yanına defnedildi. Kelly, hem stil hem de zarafet ikonu olarak hafızalara kazındı ve ardında unutulmaz bir miras bıraktı.