Tarihi rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Gram altının yönü neresi?

"Altın şu anda mevduattan çok daha iyi getiri sağlıyor, serbest piyasada gram altın bir ayda yüzde 8'e yakın yükseldi. Bu arada ons bu sabah 2200 dolara yakın. Bu koşullarda vatandaşın altına hücumunu durdurmak mümkün değil, ya mevduat faizi yükselecek ya da da kaçak patlayacak."