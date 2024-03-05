Tarihi rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Gram altının yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, tarihi rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gram altının yönüne ilişkin Soydan, "Durdurmak mümkün değil" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.
Buna karşın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talep arttı.
Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.
ENFLASYON ENDİŞESİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ
Söz konusu gelişmelerin yanı sıra yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi, TL'nin negatif getirisine yol açarken, rekor üstüne rekor kıran dolar kuru altın fiyatlarını destekledi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Fed'in faiz indirimi ve enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalırken, gram altın 2 bin 154 TL seviyesini görerek rekor kırdı.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 149 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 650 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATINDA REKOR
Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda yükselişini sürdürerek, 2 bin 127 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTININ YÖNÜ NERESİ?
Gram altının rekor üstüne rekor kırması sonrası sosyal medya hesabından altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadelere yer verdi:
"Altın şu anda mevduattan çok daha iyi getiri sağlıyor, serbest piyasada gram altın bir ayda yüzde 8'e yakın yükseldi. Bu arada ons bu sabah 2200 dolara yakın. Bu koşullarda vatandaşın altına hücumunu durdurmak mümkün değil, ya mevduat faizi yükselecek ya da da kaçak patlayacak."
ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ FED'DE
Öte yandan Fed'in faiz indirimlerine ilişkin Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum, altın yatırımcılarının odağında bulunuyor.