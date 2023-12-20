Tarih verip uyardı: 'Dolar 39 lira olacak!'
Döviz kurundaki dalgalanma sürerken, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, doların 39 TL olacağı tarihi açıkladı.
Döviz kurunda hareketlilik yaşanmaya devam ederken, Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, yatırımcıları uyardı. Yeşilada, doların 39 TL'ye ulaşacağı tarih ile ilgili tahminini paylaştı.
Yeşilada'nın analizine göre, 2024'te doların 39 TL civarında seyredebileceği bir dönemle karşılaşılabilir. Finans dünyasının yakından takip ettiği Yeşilada'nın bu tahmini, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının sürebileceği endişelerini de beraberinde getirdi.
2024'TE DOLAR KAÇ TL OLACAK?
Yeşilada'nın analizlerine göre, 2023'ün sonlarına doğru doların 30 TL seviyelerine ulaşması beklenirken, 2024'te ise bu değerin yaklaşık olarak 39 TL civarında seyredeceği ifade ediliyor.
Yeşilada değerlendirmesinde, Türkiye'nin enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurlarıyla mücadele ettiği zorluklar göz önüne alındığında, doların yükseliş eğilimini sürdürebileceğinin altı çiziliyor.
Ünlü ekonomistin açıklamalarına göre, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan liderliğindeki Türk Lirası politikalarının reel olarak değer kazandırmaya devam etmesi zor görünüyor. Bu durumda, enflasyon baskılarını azaltmak amacıyla aylık yüzde 2, yüzde 2.5 oranında değer kazanması beklenen dolarda, 2024 sonunda 39 TL seviyelerine ulaşılabilir.
Yeşilada, "Bu yıl sonunda Dolar/TL'nin 30 seviyelerine çekileceğini, 2024 sonunda ise 40 TL'yi aşmayarak 39 TL civarında kalacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.