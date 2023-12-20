Tarih verip uyardı: 'Dolar 39 lira olacak!'

Yeşilada'nın analizine göre, 2024'te doların 39 TL civarında seyredebileceği bir dönemle karşılaşılabilir. Finans dünyasının yakından takip ettiği Yeşilada'nın bu tahmini, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının sürebileceği endişelerini de beraberinde getirdi.