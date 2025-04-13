Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak! Duyan Sıraya Girecek 1 Kuruş Para Vermeden Bedava Alınabilecek
Alanya Belediyesi, halkı üretime teşvik etmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla ücretsiz fide dağıtımına hazırlanıyor. “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” kapsamında, 15 Nisan Salı günü saat 09.30’da Salı Pazarı’nda başlayacak dağıtımlarda ilk etap fideler vatandaşlarla buluşacak.
Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi ile Alanya Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 24 bin 700 su kabağı fidesi, halk pazarlarında ücretsiz olarak dağıtılacak.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, fidelerin belirli periyotlarla farklı mahallelerdeki semt pazarlarında vatandaşlara ulaştırılacağı belirtildi.
KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA KATKI SUNUYOR
Su kabağı bitkisi, tarih boyunca hem işlevsel hem de estetik amaçlarla kullanılan özel bir bitki olarak biliniyor. Kurutulup içi temizlendikten sonra su, yağ ve un gibi temel malzemelerin saklanmasında tercih edilen su kabağı, aynı zamanda içme suyunu serin tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Günümüzde ise abajur, kalemlik, çiçek saksısı gibi dekoratif ürünlerin yapımında kullanılan su kabağı, el sanatlarının gelişimine katkı sunarken kültürel hafızanın korunmasına da aracılık ediyor. Belediyenin bu çalışması, hem üreticiye destek sağlıyor hem de geleneksel değerlerin yaşatılmasına zemin hazırlıyor.