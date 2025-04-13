Tarih Verildi Hepsi Ücretsiz Dağıtılacak! Duyan Sıraya Girecek 1 Kuruş Para Vermeden Bedava Alınabilecek

KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA KATKI SUNUYOR

Su kabağı bitkisi, tarih boyunca hem işlevsel hem de estetik amaçlarla kullanılan özel bir bitki olarak biliniyor. Kurutulup içi temizlendikten sonra su, yağ ve un gibi temel malzemelerin saklanmasında tercih edilen su kabağı, aynı zamanda içme suyunu serin tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor.