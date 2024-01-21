Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'

"Emekli maaş zammı enflasyon artı yüzde 5 refah payı olarak açıklandı. Kimse memnun değil. Çünkü... Emeklinin maaş artışı yüzde 42.6, ama piyasada yılbaşından bu yana birçok ürüne yüzde 100'e varan zam yapıldı.

Bulaşık deterjanı 200 liradan bir anda 400 liranın üstüne çıkar mı? Çıktı. Asgari ücret ve emekli maaşı artacak diye temizlik malzemelerine, zorunlu gıda maddelerinin tamamına, sebzeye meyveye zam yağdı.