Tapusunu Miras Bırakacak Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Resmen Değişti
Miras paylaşımıyla ilgili uzun zamandır beklenen değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte, tapularda mirasın eşit şekilde dağıtılması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Bu sayede aile içi anlaşmazlıkların önlenmesi hedeflenirken, kardeşler arasında evlerin devri için noter onayı zorunluluğu da kaldırıldı. Artık yazılı anlaşmalar, miras devri için yeterli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeler, miras paylaşımında taraflara daha fazla esneklik sunuyor ve tapu işlemlerini hızlandırıyor. Mirasın eşit şekilde paylaşılması zorunluluğu kalkarken, taraflar arasında yazılı sözleşmelerle devir işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, hisseli tapuların satışı durumunda, tüm hissedarların ortak bir karar alması ve tapu devrine bizzat katılması gerekecek. Bu süreç, tarafların vekâlet vererek işlemleri avukat aracılığıyla tamamlamasıyla da kolaylaştırılabilecek.
Daha önce miras paylaşımı sırasında tapuda eşit dağılım zorunluluğu bulunuyordu ve bu durum aile içi anlaşmazlıklara yol açabiliyordu. Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte bu zorunluluk ortadan kalktı. Artık kardeşler arasında ev devri için sadece yazılı sözleşme yeterli olacak, noter onayı gerekmeyecek.
Özellikle hisseli tapuların satışı söz konusu olduğunda, hissedarların ortak bir karar alması zorunlu olacak ve tapu devrine bizzat katılmaları gerekecek. İşlemler avukat aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek ve vekâlet verme seçeneği de sunulacak.
Uzmanlar, bu düzenlemenin miras paylaşımı sırasında yaşanan anlaşmazlıkları azaltacağını ve süreci hızlandıracağını belirtiyor. Ayrıca, bu yeni sistemin aile içi huzurun korunmasına katkı sağlayacağı ve mirasçıların adil bir paylaşım süreci yaşayacağı öngörülüyor.