Tapusunu Miras Bırakacak Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Resmen Değişti

Özellikle hisseli tapuların satışı söz konusu olduğunda, hissedarların ortak bir karar alması zorunlu olacak ve tapu devrine bizzat katılmaları gerekecek. İşlemler avukat aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek ve vekâlet verme seçeneği de sunulacak.

Uzmanlar, bu düzenlemenin miras paylaşımı sırasında yaşanan anlaşmazlıkları azaltacağını ve süreci hızlandıracağını belirtiyor. Ayrıca, bu yeni sistemin aile içi huzurun korunmasına katkı sağlayacağı ve mirasçıların adil bir paylaşım süreci yaşayacağı öngörülüyor.