Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler

TAPU HARCI NEDİR? 2025 YILI TAPU HARCI NE KADAR OLDU?

-Tapu harcı nedir?

Tapu harcı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde devlet tarafından tahsil edilen bir bedeldir.

2025 yılı tapu harcı oranı ne kadar?

-Tapu harcı oranı: Satış bedelinin %4’ü

-Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı: %2

-Örneğin 1 milyon TL değerinde bir konut satışında hem alıcı hem de satıcı 20 bin TL tapu harcı ödemekle yükümlü oluyor.