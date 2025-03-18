Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler
Tapu sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) adımıyla, tapu harcındaki binlerce liralık masraf geri alınabilir.
Kaynak: AA
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mevzuata aykırı olarak tahsil edilen 80 bin liralık tapu harcının iadesini sağlayarak önemli bir karara imza attı. İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın yaptığı başvuru sonrası harekete geçen KDK, tapu işlemlerinde haksız tahsil edilen bedellerin geri alınabileceğini gösterdi.
RİSKLİ YAPI DEVRİNDE ALINAN TAPU HARCI GERİ ÖDENDİ
İstanbul'da bir vatandaş, riskli yapı statüsündeki taşınmazını devrederken Tapu Müdürlüğü tarafından 80 bin TL tapu harcı tahsil edildi. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre, riskli yapıların devrinde harç alınmaması gerekiyordu. Vatandaş, bu durum üzerine KDK'ye başvurarak haksız alınan bedelin iadesini talep etti.
80 BİN LİRA TAPU HARCI İADE EDİLDİ
Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla temasa geçerek sorunun çözülmesi için girişimde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaştan alınan 80 bin TL tapu harcının iadesine karar verildi.
TAPU HARCI NEDİR? 2025 YILI TAPU HARCI NE KADAR OLDU?
-Tapu harcı nedir?
Tapu harcı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde devlet tarafından tahsil edilen bir bedeldir.
2025 yılı tapu harcı oranı ne kadar?
-Tapu harcı oranı: Satış bedelinin %4’ü
-Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı: %2
-Örneğin 1 milyon TL değerinde bir konut satışında hem alıcı hem de satıcı 20 bin TL tapu harcı ödemekle yükümlü oluyor.