Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek

TORBA YASANIN İÇİNDE YER ALACAK

Meclise sunulması beklenen torba yasa kapsamında, tapu işlemlerinde yaşanan kayıt dışılıkların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Harç oranlarında yapılacak indirimin hem konut alımını teşvik etmesi hem de piyasada dengeyi sağlaması bekleniyor.

TAPU HARCI NASIL HESAPLANIYOR?

Tapu harcı, satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bu bedelin, emlak vergisine esas olan değerden düşük olmaması gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse, 1 milyon TL’lik bir konut için hem alıcı hem satıcı 20’şer bin TL, toplamda 40 bin TL tapu harcı ödüyor. Yeni sistemle bu tutarın düşürülmesi planlanıyor.