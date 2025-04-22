Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Gayrimenkul alım satımında yıllardır hem alıcı ve hem de satıcının cebinden çıkan tapu harcıyla ilgili flaş karar! Yeni düzenlemeyle o masraf artık tarihe karışacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul sektöründe önemli bir değişiklik kapıda. Tapu işlemleri sırasında hem alıcıdan hem de satıcıdan alınan yüzde 2’lik tapu harcıyla toplamda yüzde 4’e ulaşan masrafların düşürülmesi için yasa teklifi hazırlanıyor. Yeni düzenleme, özellikle ev almayı planlayan vatandaşların cebini rahatlatacak.
HARÇ ORANLARI DEĞİŞİYOR
Mevcut sistemde tapu harcı, taşınmazın satış bedelinin yüzde 4’ü üzerinden hesaplanıyor. Bu oran, yüzde 2’si alıcıdan, yüzde 2’si ise satıcıdan olmak üzere tahsil ediliyor. Ancak uygulamada gayrimenkulün beyan edilen değeri ile piyasa değeri arasında büyük farklar oluşabiliyor. Yeni yasa teklifiyle bu farkların önüne geçilmesi ve daha adil bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
TORBA YASANIN İÇİNDE YER ALACAK
Meclise sunulması beklenen torba yasa kapsamında, tapu işlemlerinde yaşanan kayıt dışılıkların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Harç oranlarında yapılacak indirimin hem konut alımını teşvik etmesi hem de piyasada dengeyi sağlaması bekleniyor.
TAPU HARCI NASIL HESAPLANIYOR?
Tapu harcı, satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bu bedelin, emlak vergisine esas olan değerden düşük olmaması gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse, 1 milyon TL’lik bir konut için hem alıcı hem satıcı 20’şer bin TL, toplamda 40 bin TL tapu harcı ödüyor. Yeni sistemle bu tutarın düşürülmesi planlanıyor.
TAPU HARCINI ÖDEMEK KOLAYLAŞTI
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tapu harcı ödeme işlemleri de daha pratik hale geldi. Vatandaşlar artık vergi dairelerine gitmeden, internet üzerinden, özellikle İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla tapu harcını yatırabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları da bu ödemeleri kabul ediyor.
Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte hem tapu harcı yükü azalacak hem de kayıt dışılığın önüne geçilerek piyasada daha şeffaf bir yapı oluşacak. Tasarının Meclis’te görüşülmesiyle birlikte detaylar netleşecek.