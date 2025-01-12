Tapuda Yeni Uygulama 81 İlde Devreye Girdi! Bu İşlemi Yapmayan Mülkünü Satamayacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde tapu devir işlemlerinde çipli kimlik kartı kullanımı zorunluluğunu hayata geçirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen yeni uygulama kapsamında, tapu işlemleri sırasında parmak izi doğrulaması da yapılacak.
ESKİ KİMLİKLERLE İŞLEM YAPILAMAYACAK
Yeni düzenleme, daire, iş yeri ve arsa gibi taşınmazların satışını gerçekleştirecek milyonlarca mülk sahibini ilgilendiriyor. Artık eski tip nüfus cüzdanları tapu devir işlemlerinde geçerli olmayacak. Tapu işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların, yeni nesil çipli kimlik kartlarını temin etmesi gerekiyor.
EKDS’NİN SON AŞAMASI TAMAMLANDI
Çipli kimlik zorunluluğu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) projesinin son aşaması olarak hayata geçirildi. Yeni uygulama sayesinde, devir işlemi gerçekleştirecek kişilerin kimlik bilgileri ve parmak izleri anında doğrulanarak tapu işlemlerinde dolandırıcılık riski en aza indirilecek.
KİMLİK VE PARMAK İZİ DOĞRULAMASI ŞART
Tapu müdürlüklerinde işlem sırasında, vatandaşın çipli kimlik kartı doğrulama cihazına yerleştiriliyor ve parmak izi alınıyor. Daha sonra, bu bilgiler İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanıyla eşleştirilerek kişinin kimliği teyit ediliyor. Bu süreç, işlemlerin güvenilirliğini artırırken, sahtecilik girişimlerini önlüyor.
YASAL İŞLEM BAŞLATILABİLECEK
Yeni sistem, usulsüzlük tespit edilen durumlarda emniyet birimlerinin hızlıca harekete geçmesine olanak tanıyor. Tapu işlemleri sırasında sahtecilik yaptığı belirlenen satıcı ya da alıcılar hakkında yasal işlem başlatılabilecek.
81 İLDE UYGULAMA BAŞLADI
Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlüklerinde devreye alınan bu düzenleme, taşınmaz devir işlemlerinde daha güvenli bir süreç sunmayı amaçlıyor. Mülk sahiplerinin mağduriyet yaşamamak için kimliklerini en kısa sürede yenilemeleri önem taşıyor.