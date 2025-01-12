Tapuda Yeni Uygulama 81 İlde Devreye Girdi! Bu İşlemi Yapmayan Mülkünü Satamayacak

YASAL İŞLEM BAŞLATILABİLECEK

Yeni sistem, usulsüzlük tespit edilen durumlarda emniyet birimlerinin hızlıca harekete geçmesine olanak tanıyor. Tapu işlemleri sırasında sahtecilik yaptığı belirlenen satıcı ya da alıcılar hakkında yasal işlem başlatılabilecek.

81 İLDE UYGULAMA BAŞLADI

Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlüklerinde devreye alınan bu düzenleme, taşınmaz devir işlemlerinde daha güvenli bir süreç sunmayı amaçlıyor. Mülk sahiplerinin mağduriyet yaşamamak için kimliklerini en kısa sürede yenilemeleri önem taşıyor.