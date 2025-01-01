Tapuda Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Tamamen Zorunlu, Yaptırmayanın İşlemi İptal Olacak

Türkiye genelinde 2016 yılında kullanıma sunulan çipli kimlik kartları, tapu işlemleri başta olmak üzere bankacılık, sağlık ve vergi hizmetleri gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu uygulamayı tapu işlemlerine de entegre ederek, e-imza ve kimlik doğrulama süreçlerinde daha güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyor.