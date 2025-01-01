Tapuda Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Tamamen Zorunlu, Yaptırmayanın İşlemi İptal Olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenliğini artırmak ve süreçleri hızlandırmak amacıyla çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getirdi. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapılamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde 2016 yılında kullanıma sunulan çipli kimlik kartları, tapu işlemleri başta olmak üzere bankacılık, sağlık ve vergi hizmetleri gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu uygulamayı tapu işlemlerine de entegre ederek, e-imza ve kimlik doğrulama süreçlerinde daha güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyor.
TAPUDA HANGİ ALANLARDA GEÇERLİ?
Yeni düzenleme kapsamında, çipli kimlik kartları gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri ve mirasçı belirleme gibi işlemler için zorunlu hale geldi. Bu kartlar sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve işlemlerin daha hızlı tamamlanması amaçlanıyor.
ESKİ TİP KİMLİKLER ARTIK GEÇERSİZ
Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla herhangi bir işlem yapılamayacak. Vatandaşların tapu müdürlüklerinde mağduriyet yaşamamak için çipli kimlik kartlarını temin etmeleri gerekiyor.
ÇİPLİ KİMLİKLER GÜVENLİK VE HIZ SAĞLIYOR
Çipli kimlik kartları, işlemlerde yüksek güvenlik sağlarken, elektronik imza ve kimlik doğrulama gibi dijital hizmetlerde de önemli bir rol oynuyor. Tapu işlemleri için bu yeni döneme uyum sağlanması, vatandaşlara kolaylık ve güvenlik açısından avantaj sunacak.