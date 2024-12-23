Tapuda Bu İşlemler Artık Otomatik Olacak: 1 Ocak'ta Başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin yazılımsal işlem robotları tarafından yapılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Yoğun iş yüküne sahip 96 tapu müdürlüğünde yapay zeka destekli yazılımsal işlem robotları kullanılacak.
Bu akıllı robotlar, vatandaşların Web Tapu üzerinden başvurduğu işlemleri otomatik olarak alıyor. TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor. Ardından sonuçlarını ilgili personele iletiyor. Böylece, hem işlem süreleri kısalıyor hem de personelin daha karmaşık işlere odaklanması sağlanıyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımları artırarak, daha fazla işlemde robot kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Böylece, tapu işlemleri daha da kolaylaşacak ve vatandaşlar daha hızlı ve güvenli bir hizmet alabilecek.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBORLARIN FAYDALARI NELER?
Robotlar, rutin işlemleri insanlardan çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapıyor. Bu sayede vatandaşlar daha kısa sürede sonuç alabiliyor. Personel, yapay zeka destekli robotlar sayesinde rutin işlerden kurtularak daha stratejik ve karmaşık konulara odaklanabiliyor. Ayrıca robotlar, insan hatası riskini minimuma indirerek işlemlerin daha güvenilir olmasını sağlıyor.