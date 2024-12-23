Tapuda Bu İşlemler Artık Otomatik Olacak: 1 Ocak'ta Başlıyor

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBORLARIN FAYDALARI NELER?

Robotlar, rutin işlemleri insanlardan çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapıyor. Bu sayede vatandaşlar daha kısa sürede sonuç alabiliyor. Personel, yapay zeka destekli robotlar sayesinde rutin işlerden kurtularak daha stratejik ve karmaşık konulara odaklanabiliyor. Ayrıca robotlar, insan hatası riskini minimuma indirerek işlemlerin daha güvenilir olmasını sağlıyor.