Tapu Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: 90 Günlük Süre Verildi
Hisseli gayrimenkul sahiplerinin, hak ve sorumluluklarını doğru şekilde uygulamaları büyük önem taşıyor. Özellikle önalım hakkı (şufa hakkı) gibi yasal düzenlemeler, yanlış uygulandığında ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu ortakları arasında satış ya da devir işlemleri yapılırken, yasal prosedürlerin dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Hissedarların, yapılan bir hisse satışına karşı 90 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu sürenin geçirilmemesi ise büyük önem taşıyor.
HİSSELİ GAYRİMENKUL NEDİR?
Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından sahiplenilmesi durumu, hisseli gayrimenkul olarak adlandırılır. Bu tür mülklerin tapuları da hisseli (müşterek) olarak düzenlenir. Her bir ortak, taşınmaz üzerindeki haklarını sahip olduğu hisse oranında kullanabilir. Ancak bu paylar her zaman eşit olmayabilir. Hissedarların her biri, mülkiyet haklarını yalnızca sahip olduğu oran kapsamında talep edebilir.
ÖNALIM HAKKI (ŞUFA HAKKI) NEDİR?
Hisseli gayrimenkullerde, hissedarların sahip olduğu önemli haklardan biri de önalım hakkıdır. Bu hak, hissedarlar arasında hisse satışı yapılacağı durumlarda devreye girer. Eğer bir hissedar, kendi payını üçüncü bir kişiye satmak isterse, öncelikle diğer hissedarlara bu payı teklif etmesi zorunludur. Eğer bu teklifi atlayarak satış gerçekleşirse, diğer hissedarlar satışa itiraz ederek, işlemin iptal edilmesini talep edebilir. Hisseye itiraz eden ortak, tapuda belirtilen satış bedelini ödeyerek hisseyi satın alma hakkını kullanabilir.
90 GÜNLÜK SÜREYİ KAÇIRAN YANDI
Önalım hakkı, belirli bir süre ile sınırlıdır. Hisse satışı gerçekleştikten sonra, noter aracılığıyla diğer ortaklara satış bildirilir. Bu bildirimi alan ortakların, 90 gün içinde itiraz etme hakkı bulunur. Eğer bu süre içinde satışa itiraz edilmezse, önalım hakkı geçersiz hale gelir ve tapu devri resmen kabul edilir. Ancak, birçok kişi bu süreyi gözden kaçırdığı için mağduriyet yaşamaktadır. Bu nedenle, noter bildirim tarihine dikkat etmek ve süreci titizlikle takip etmek oldukça önemlidir.
HUKUKİ DESTEK ÖNEMLİ
Hisseli gayrimenkullerin yönetimi ve hukuki süreçleri oldukça karmaşık olabileceğinden, profesyonel destek alınması faydalı olacaktır. Haklarını ve sorumluluklarını bilmeyen mülk sahipleri, yanlış kararlar nedeniyle maddi kayıplar yaşayabilir. Bu tür risklerden kaçınmak için hissedarların, gayrimenkul işlemleri sırasında uzman bir avukatla çalışmaları önerilmektedir.