Tapu Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: 90 Günlük Süre Verildi

Tapu ortakları arasında satış ya da devir işlemleri yapılırken, yasal prosedürlerin dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Hissedarların, yapılan bir hisse satışına karşı 90 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu sürenin geçirilmemesi ise büyük önem taşıyor.

HİSSELİ GAYRİMENKUL NEDİR?

Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından sahiplenilmesi durumu, hisseli gayrimenkul olarak adlandırılır. Bu tür mülklerin tapuları da hisseli (müşterek) olarak düzenlenir. Her bir ortak, taşınmaz üzerindeki haklarını sahip olduğu hisse oranında kullanabilir. Ancak bu paylar her zaman eşit olmayabilir. Hissedarların her biri, mülkiyet haklarını yalnızca sahip olduğu oran kapsamında talep edebilir.