Tapu Sahipleri Neye Uğradığını Şaşırdı: 95 Liradan 3 Bin 500 Liraya Fırladı

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile tapu alım-satım işlemleri, miras yoluyla intikal eden mülkler ve diğer taşınmazların beyan edilmemesi durumunda uygulanacak cezalar önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 95 TL olan para cezası, yeni düzenleme ile birlikte 3.500 TL'ye çıkarıldı. Bu ceza, taşınmaz beyanını yapmayan her bir hak sahibi için geçerli olacak ve beyan yapılmadığı her yıl katlanarak uygulanacak.

UZMANLARDAN TAPU SAHİPLERİNE UYARI

Uzmanlar, henüz taşınmaz beyanlarını tamamlamamış olan tapu sahiplerini uyararak, ilgili belediyelere ve kurumlara başvurarak beyanlarını zamanında tamamlamalarını tavsiye ediyor. Aksi takdirde yüksek ceza maliyetleriyle karşı karşıya kalınabileceği belirtiliyor.