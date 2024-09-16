Tapu Sahipleri Neye Uğradığını Şaşırdı: 95 Liradan 3 Bin 500 Liraya Fırladı
Tapu işlemlerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, taşınmaz beyanlarını zamanında yapmayanlar için uygulanacak para cezası da artırıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile tapu alım-satım işlemleri, miras yoluyla intikal eden mülkler ve diğer taşınmazların beyan edilmemesi durumunda uygulanacak cezalar önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 95 TL olan para cezası, yeni düzenleme ile birlikte 3.500 TL'ye çıkarıldı. Bu ceza, taşınmaz beyanını yapmayan her bir hak sahibi için geçerli olacak ve beyan yapılmadığı her yıl katlanarak uygulanacak.
UZMANLARDAN TAPU SAHİPLERİNE UYARI
Uzmanlar, henüz taşınmaz beyanlarını tamamlamamış olan tapu sahiplerini uyararak, ilgili belediyelere ve kurumlara başvurarak beyanlarını zamanında tamamlamalarını tavsiye ediyor. Aksi takdirde yüksek ceza maliyetleriyle karşı karşıya kalınabileceği belirtiliyor.
TAPU HARCI NEDİR?
Gerçek Gündem haberine göre, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu devir ücreti, yani tapu harcı, büyük önem taşıyor. Tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü üzerinden hesaplanır ve alıcı ile satıcı bu oranı eşit şekilde paylaşır.
2024 YILI TAPU HARCI VE DÖNER SERMAYE TUTARI
2024 yılında tapu harç oranı, tapuda beyan edilen satış bedelinin yüzde 4’ü olarak uygulanmaya devam ediyor. Örneğin, 100 bin TL değerinde bir gayrimenkulün satışında alıcı 2 bin TL, satıcı ise 2 bin TL olmak üzere toplamda 4 bin TL tapu harcı ödemesi gerekmekte.. Ayrıca tapu işlemleri sırasında, döner sermaye ücreti de alınıyor. Bu ücret gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte, ortalama 1.300 TL civarında.
Gayrimenkul sahiplerinin, bu maliyetleri göz önünde bulundurarak tapu işlemlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.