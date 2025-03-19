Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için 2025 yılına ait gelir vergisi beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kira gelirine sahip olan vatandaşlar beyannamelerini en geç 2 Nisan 2025 tarihine kadar iletmek zorunda.