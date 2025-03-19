Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
Evini ve iş yerini kiraya vermiş olan tapu sahipleri için gelir vergisi beyannamesinde son 15 güne girildi. Gelir vergisi beyannamesi vermeyen tapu sahipleri büyük ceza ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kira geliri elde eden mülk sahipleri için 2025 yılına ait gelir vergisi beyanname süreci 1 Mart itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kira gelirine sahip olan vatandaşlar beyannamelerini en geç 2 Nisan 2025 tarihine kadar iletmek zorunda.
KİMLER BEYANNAME VERMEKLE YÜKÜMLÜ?
Mevcut düzenlemelere göre, konut kira geliri 33 bin TL’yi, iş yeri kira geliri ise 230 bin TL’yi aşan mülk sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Belirlenen sınırların altında kalan mülk sahipleri ise beyanname verme zorunluluğundan muaf tutulacak.
BEYANNAME SÜRECİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR
Beyanname verme süreci 1 Mart’ta başlarken, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinin resmi tatillere denk gelmesi nedeniyle son başvuru tarihi 2 Nisan olarak belirlendi. Beyannamesini süresinde iletmeyenler, özel usulsüzlük cezası gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Bu nedenle, yükümlü vatandaşların süreci dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.
VERGİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
Mülk sahipleri, beyanname işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi olan gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Hazır Beyan Sistemi sayesinde beyannameler hızlı ve kolay bir şekilde doldurulabilir. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla da sisteme erişim sağlanabilecek.
VERGİ BEYANNAMESİ NASIL ÖDENİR?
Beyanname işlemlerinin ardından tahakkuk eden vergiler farklı ödeme kanalları üzerinden yatırılabilecek. Vergi ödemeleri için kullanılabilecek yöntemler şunlar:
Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden ödeme,
Banka kartı, kredi kartı, banka havalesi ve yabancı banka kartları ile ödeme imkanı,
Vergi dairesi vezneleri, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ödeme.