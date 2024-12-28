Tapu Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: 1 Ocak'tan Sonra Zorunlu Olacak

ESKİ KİMLİKLERLE İŞLEM YAPILMAYACAK

1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılamayacak. Bu tarihten sonra tapu işlemi yaptırmak isteyen tüm vatandaşların, en yakın nüfus müdürlüğüne başvurarak çipli kimlik kartı çıkartmaları gerekiyor.

Çipli kimlik kartlarının kullanılmasıyla tapu işlemleri daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Özellikle gayrimenkul alım satımı gibi önemli işlemlerde, olası sorunların önüne geçilerek vatandaşların mağdur olması engellenecek. Ayrıca, sahtecilik olaylarının önüne geçilmesiyle de tapu sicilinin güvenliği sağlanacak.