Tapu Sahipleri İçin 3 Gün Süre Verildi: 1 Ocak'tan Sonra Zorunlu Olacak
Yeni yıla sayılı günler kala tapu müdürlüklerinden son 3 gün uyarısı geldi! 1 Ocak 2025 itibarıyla 81 ilde tüm tapu işlemlerinde artık zorunlu olacak.
Kaynak: AA
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, işlem güvenliğini artırmak ve sahtecilik olaylarını önlemek amacıyla tapu işlemlerinde çipli kimlik kartı kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu sayede, gayrimenkul alım satımı, miras işlemleri gibi önemli işlemlerde daha güvenilir ve hızlı bir süreç sağlanacak.
1 OCAK'TAN İTİBAREN ZORUNLU
1 Ocak'tan itibaren zorunlu olan Çipli kimlik kartları, bünyesinde taşıdığı güvenlik özellikleri sayesinde birçok alanda olduğu gibi tapu işlemlerinde de önemli bir rol oynuyor. Bu kartlar, e-imza ve kimlik doğrulama işlemlerinde güvenli bir yöntem sunarak, işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Özellikle tapu sicili gibi hassas bir konuda, hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada çipli kimlik kartları, elektronik kimlik doğrulama sistemi (EKDS) ile birlikte kullanılarak, işlemlerin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.
ESKİ KİMLİKLERLE İŞLEM YAPILMAYACAK
1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılamayacak. Bu tarihten sonra tapu işlemi yaptırmak isteyen tüm vatandaşların, en yakın nüfus müdürlüğüne başvurarak çipli kimlik kartı çıkartmaları gerekiyor.
Çipli kimlik kartlarının kullanılmasıyla tapu işlemleri daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Özellikle gayrimenkul alım satımı gibi önemli işlemlerde, olası sorunların önüne geçilerek vatandaşların mağdur olması engellenecek. Ayrıca, sahtecilik olaylarının önüne geçilmesiyle de tapu sicilinin güvenliği sağlanacak.
SON 3 GÜN KALDI
Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kimliklerini değiştirmeleri gerekiyor. Kimlik değişikliği için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.