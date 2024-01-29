Tapu sahipleri dikkat: Yeni dönem resmen başlıyor!

"FAHİŞ FİYATTAN SATMAK İSTEYENLERE KARŞI KURULACAK"

Fahiş ve düşük fiyatların önüne geçilerek hem fırsatçıların hem de vergi kaçıranları engelleyecek bir çalışma olduğunu ifade eden Duman, "Türkiye’de yaşanan ekonomide yaşanan sıkıntıları fırsat verenler, özellikle gayrimenkul alanında fiyatların şişmesine neden olmuştu. Bankalarda yaşanan kredi sıkıntıları nedeniyle durma noktasına gelen gayrimenkul alanı için yetkiler hareketlenmesi için farklı kollardan çalışmalarını sürdürüyor. Gayrimenkulleri fahiş fiyattan satmak isteyenlere karşı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi’ çalışması dur diyecek" dedi.