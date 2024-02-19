Tapu sahipleri dikkat, sıkı takip başladı: Vergi cezası kesiliyor!

KONUTU OLAN EMEKLİLERE UYARI

Emeklilerin vergi anlamında bazı konularda muaf olduğuna değinen Canpolat, "Biliyorsunuz emekliler bazı konulardan muaf. Normalde çevre temizlik vergisi, emlak vergisi noktasında emeklilerimiz bir dairesi olduğu zaman bundan muaf oluyorlar ve ödeme yapmıyorlar. Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili diyalog halinde olsunlar. Çünkü böyle bir muafiyet yok. Böyle bir düşünceye kapılıp da sıkıntı yaşamamalarını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.