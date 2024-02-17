Tapu sahipleri dikkat, konutta vergi uyarısı: Son tarih 20 Şubat!
Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2023 yılında 9 milyon 967 bin liranın üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazların 2024 yılında değerli konut vergisine tabi oldu. Bu gelişmeler sonrası ödemeler için son tarih 20 Şubat.
2023 yılında bina vergi değeri 9 milyon 967 bin Türk Lirasının üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazın 2024 yılı bina vergi değerinin 12 milyon 880 bin Türk Lirasını aşması halinde maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler tarafından Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği bildirildi.
Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Konut Vergisi Beyannamesi taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, Şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verilerek tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir."
2024 YILI İÇİN NE KADAR OLACAK?
Karayılan, "Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değerinin 2024 yılı için 12 milyon 880 bin Türk Lirasının altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilecek ve bu taşınmazlar için beyanname verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
BİRDEN FAZLA TAŞINMAZI OLAN NE YAPACAK?
Karayılan ayrıca, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanlarla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Konut Vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı ile esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutulduğundan bu taşınmaz için de beyanname verilmeyecektir."
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?
Değerli konut vergisi, 2019 yılında yapılan yasal düzenleme ile hayata geçirilmiştir. Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi kapsamında yer alan bu vergi, sahip olduğunuz konutun belirli bir değeri aştığında ödenmektedir.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ CEZASI
20 Şubat'a kadar sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin değerli konut vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Bu tarihi kaçıran konut sahipleri cezalı duruma düşecek.