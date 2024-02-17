Tapu sahipleri dikkat, konutta vergi uyarısı: Son tarih 20 Şubat!

2024 YILI İÇİN NE KADAR OLACAK?

Karayılan, "Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değerinin 2024 yılı için 12 milyon 880 bin Türk Lirasının altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilecek ve bu taşınmazlar için beyanname verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.