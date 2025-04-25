Tapu Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: Malı Ölecek, Piyasanın Çok Altına Gidecek

3. Etkisiz Tanıtım

Düşük kaliteli fotoğraflar ve eksik bilgilerle hazırlanan ilanlar, evin cazibesini azaltır. Profesyonel çekimler ve detaylı açıklamalar, alıcıyı etkilemek ve evin gerçek potansiyelini göstermek için önemlidir.

4. Yasal Belgelerdeki Sorunlar

Tapuda eksik ya da hatalı bilgiler, ipotek veya haciz gibi durumlar, evin satılmasını zorlaştırmakla kalmaz, değerini de düşürür. Tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olması güvenilir bir satış süreci sağlar.