Tapu Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: Malı Ölecek, Piyasanın Çok Altına Gidecek
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor. Ev sahiplerinin yaptıkları bu hatalar mallarını öldürerek piyasanın çok altında elden çıkarmalarına neden oluyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahipleri, satış sürecinde farkında olmadan yaptıkları hatalarla evlerinin değerini ciddi ölçüde düşürebiliyor. Uzmanlara göre özellikle yanlış fiyatlandırma ve ihmaller, alıcıların ilk izlenimini olumsuz etkileyerek evin piyasa değerinin neredeyse yarıya inmesine neden olabiliyor.
1. Gerçekçi Olmayan Fiyat Belirleme
En yaygın hata, evin değerinin piyasanın çok üzerinde belirlenmesi. Duygusal nedenlerle yüksek tutulan fiyatlar, potansiyel alıcıları caydırıyor. Uzun süre alıcı bulamayan evler zamanla “sorunlu” olarak algılanıyor ve değer kaybına uğruyor.
2. Bakım Eksiklikleri
Görünürde küçük gibi görünen eksikler bile evin değerini ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle mutfak ve banyo gibi alanlardaki bakım veya yenileme ihtiyaçları alıcıların tekliflerini düşürmesine yol açar.
3. Etkisiz Tanıtım
Düşük kaliteli fotoğraflar ve eksik bilgilerle hazırlanan ilanlar, evin cazibesini azaltır. Profesyonel çekimler ve detaylı açıklamalar, alıcıyı etkilemek ve evin gerçek potansiyelini göstermek için önemlidir.
4. Yasal Belgelerdeki Sorunlar
Tapuda eksik ya da hatalı bilgiler, ipotek veya haciz gibi durumlar, evin satılmasını zorlaştırmakla kalmaz, değerini de düşürür. Tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olması güvenilir bir satış süreci sağlar.
DEĞER KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?
Evinizi satmadan önce profesyonel bir uzmanla gerçek piyasa değerini belirleyin.
Gerekli tamiratları ve bakımları yaparak evi alıcıya hazır hale getirin.
İlanlarda kaliteli fotoğraflar ve net açıklamalarla sunum yapın.
Tüm yasal belgelerin eksiksiz ve güncel olduğundan emin olun.