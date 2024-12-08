Tapu Sahipleri Dikkat! Bu Detayı Atlayanlar Yandı: Tapusu Geçersiz Olacak

Tapu müdürlüklerinde işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla eski tip nüfus cüzdanları tarihe karışıyor.

Tapu müdürlükleri, 2025 yılının ilk gününden itibaren eski nüfus cüzdanlarını geçerli kabul etmeyecek.

Bu kapsamda, alım-satım gibi işlemlerde eski kimlik kullanan vatandaşlar mülkü üzerlerine kaydettiremeyecek. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları çipli kimlik kartlarını temin etmeleri konusunda uyardı.