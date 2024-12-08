Tapu Sahipleri Dikkat! Bu Detayı Atlayanlar Yandı: Tapusu Geçersiz Olacak
81 ilde milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu müdürlüklerinde işlemlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla eski tip nüfus cüzdanları tarihe karışıyor.
Tapu müdürlükleri, 2025 yılının ilk gününden itibaren eski nüfus cüzdanlarını geçerli kabul etmeyecek.
Bu kapsamda, alım-satım gibi işlemlerde eski kimlik kullanan vatandaşlar mülkü üzerlerine kaydettiremeyecek. Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları çipli kimlik kartlarını temin etmeleri konusunda uyardı.
ÇİPLİ KİMLİK KARTLI DÖNEM BAŞLIYOR
Tapu sicil işlemlerinde kimlik doğrulama sürecinin güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanıma alındı. Yeni sistemle, Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartları zorunlu hale getirildi.
Tapu müdürlüklerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla eski tip nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir."
VATANDAŞLAR İÇİN KRİTİK UYARI
Tapu işlemleri sırasında devlet dairelerinde sorun yaşamamak için çipli kimlik kartı kullanımının zorunluluğu vurgulanırken, eski kimlik kartlarının kullanımı nedeniyle işlemlerin geçersiz sayılabileceği belirtiliyor.
Çipli kimlik kartınızı henüz almadıysanız, ilgili nüfus müdürlüklerinden randevu alarak kimlik değişim işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.