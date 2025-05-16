Tapu Sahipleri Aman Dikkat! Bu 3 Maddeye Uymayan Evinden Arsasından Olacak
Mülk sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarılar gündemde. Ev, arsa veya iş yeri gibi gayrimenkullere sahip olanlar için sadece tapu sahibi olmak yeterli değil; onu korumak da en az sahip olmak kadar kritik.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda artan sahte vekâletler, hileli satış girişimleri ve miras anlaşmazlıkları, birçok kişinin mağdur olmasına neden oldu. Tapu üzerinde yapılan işlemlerin sıkı şekilde denetlenmesi ise olası hak kayıplarını önlemenin anahtarı. İşte mülkünüzü korumanız için bilmeniz gereken hayati öneme sahip üç güvenlik adımı:
1 - E-DEVLET ÜZERİNDEN DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN
Gayrimenkulünüze dair herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu e-Devlet sistemidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri üzerinden arsa, konut veya işyerinizle ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, bilginiz dışında başlatılan bir işlem olup olmadığını hemen görebilirsiniz. Erken fark edilen bir hareketlilik, büyük zararların önüne geçebilir.
2 - GÜVENCE AMAÇLI ŞERH KOYDURUN
Tapu kütüğüne eklenecek "satılamaz", "rehin konulamaz" gibi özel şerhler, izniniz olmadan yapılacak işlemlere karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Özellikle yaşlı, şehir dışında yaşayan ya da birden fazla mülke sahip bireylerin bu yöntemi uygulaması öneriliyor. Noter aracılığıyla yapılacak bu işlem, tapu müdürlüklerinde işlem sınırlaması getirmenizi sağlar.
3 - VEKALETLİ İŞLEMLERE SINIRLAMA GETİRİN
Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri, geniş yetkilere sahip genel vekâletnamelerdir. Bu nedenle vekâlet vereceğiniz kişiyi dikkatle seçmeli ve yalnızca belirli bir işlem için, kısa süreli bir yetki tanımalısınız. Noter işlemlerinde kapsamlı ve süresiz vekâletler, kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde ciddi maddi kayıplara yol açabilir.