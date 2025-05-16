Tapu Sahipleri Aman Dikkat! Bu 3 Maddeye Uymayan Evinden Arsasından Olacak

1 - E-DEVLET ÜZERİNDEN DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Gayrimenkulünüze dair herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu e-Devlet sistemidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri üzerinden arsa, konut veya işyerinizle ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, bilginiz dışında başlatılan bir işlem olup olmadığını hemen görebilirsiniz. Erken fark edilen bir hareketlilik, büyük zararların önüne geçebilir.