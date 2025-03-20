Tapu Sahibi Olanlar Dikkat, Bu Detayı Atlayan Yandı! Hepsi Devlete Kalabilir

Türk Medeni Kanunu’na göre, vefat eden bir kişinin mirası öncelikli olarak eşi ve çocuklarına geçiyor. Ancak çocuğu veya eşi bulunmayan kişilerin mirası, anne-baba, kardeşler ve daha uzak akrabalara devrediliyor. Eğer yasal mirasçılar da yoksa, miras doğrudan devlete intikal ediyor. Bu durumun önüne geçmek için kişilerin tapu işlemlerinde dikkatli olması gerekiyor.