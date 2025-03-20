Tapu Mirasından Daha Değerli Olacak! Bu Yeni Mirasa Sahip Olanlar Çok Kazanacak, Değeri Gün Geçtikçe Artıyor
Kripto varlıklara olan ilgi her geçen gün artarken, bu dijital varlıkların miras ve icra sürecine dahil edilip edilemeyeceği konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Avukat Özlem Kurt, mevcut Medeni Kanun’da kripto paralara özel bir hüküm bulunmadığını ancak ekonomik değer taşıyan her varlığın mirasa dahil edilebileceğini belirtti.
TÜRKİYE’DE 10 MİLYON KRİPTO YATIRIMCISI VAR
Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin kripto varlıklara yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, söz konusu varlıkların hukuki tarafına ilişkin konular araştırılıyor. Kripto varlıkların miras yoluyla intikali ve icra takibine konu olup olamayacağı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
KRİPTO YATIRIMLARINA TRUMP ETKİSİ
ABD’de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Donald Trump’ın kripto paralarla ilgili olumlu açıklamaları, küresel çapta yatırımcı sayısında artışa neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte, kripto varlıkların miras ve icra süreçlerinde nasıl değerlendirileceği de gündeme geldi.
‘KRİPTO PARALAR MİRAS YOLUYLA DEVREDİLEBİLİR’
Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Medeni Kanun'a göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve malvarlığını doğrudan kazandığını ifade etti. Dönmez, kripto varlıkların da miras kapsamına dahil olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:
Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir.
‘İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİR’ UYARISI
Kripto varlıkların icra takibine konu olup olmayacağı da tartışılan konular arasında. Mücahit Dönmez, mevcut hukuki düzenlemeler kapsamında borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıkların haczedilebileceğini belirtti. Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan hükme göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterilere ait nakit ve varlıklar üzerinde uygulanacak haciz ve idari taleplerin münhasıran bu hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
EKONOMİK DEĞERİ OLAN HER ŞEY MİRAS KAPSAMINA GİRİYOR
Avukat Özlem Kurt ise, Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesine atıfta bulunarak, mirasçıların miras bırakanın tüm malvarlığı haklarını ve borçlarını otomatik olarak devraldığını vurguladı. Kurt, kripto varlıkların miras kapsamına dahil edilebilmesi için mirasçıların, vefat eden kişinin kripto varlıklarının varlığını ve miktarını tespit etmesi gerektiğini, kripto varlık sahibinin, mirasçılarını bu varlıklardan haberdar etmesi ve bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmasının ve kripto varlıkların kaybolmaması için hukuki geçerliliği olan bir vasiyetname hazırlanması gerektiğini belirtti.