Tapu Mirasından Daha Değerli Olacak! Bu Yeni Mirasa Sahip Olanlar Çok Kazanacak, Değeri Gün Geçtikçe Artıyor

KRİPTO YATIRIMLARINA TRUMP ETKİSİ

ABD’de başkanlık koltuğuna yeniden oturan Donald Trump’ın kripto paralarla ilgili olumlu açıklamaları, küresel çapta yatırımcı sayısında artışa neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte, kripto varlıkların miras ve icra süreçlerinde nasıl değerlendirileceği de gündeme geldi.

‘KRİPTO PARALAR MİRAS YOLUYLA DEVREDİLEBİLİR’

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Medeni Kanun'a göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve malvarlığını doğrudan kazandığını ifade etti. Dönmez, kripto varlıkların da miras kapsamına dahil olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir.