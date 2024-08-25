Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay

Yeni miras düzenlemesi, miras paylaşım süreçlerinin daha hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Özellikle hisseli tapuların paylaşımlarında, mirasçıların haklarını güvence altına alan ve işlemleri hızlandıran düzenlemeler dikkat çekiyor. Mirasçıların anlaşmaları durumunda, noter onayı gerekmeksizin işlemler tamamlanabilecek, bu da sürecin maliyetini ve karmaşıklığını azaltacak.

Eski sistemde uzun süren miras paylaşım süreçleri, yeni düzenlemeyle birlikte önemli ölçüde kısalacak. Noter onayı zorunluluğunun kaldırılmasıyla, mirasçılar arasında yapılan yazılı anlaşmalar, hisseli tapu devirlerinde yeterli belge olarak kabul edilecek. Bu sayede, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar hızla çözüme kavuşturulacak ve işlemler daha hızlı ilerleyecek.