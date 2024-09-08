Tapu Mirasında Bu Şartlar Kalktı: Yeni Dönem Başladı

Daha önce mirasın tapu işlemleri sırasında kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılması zorunlu tutuluyordu. Bu uygulama, aile içinde anlaşmazlıklara yol açabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu zorunluluk kaldırıldı. Artık taraflar yazılı anlaşmalarla miras paylaşımını daha esnek bir şekilde yapabilecekler.