Tapu Mirasında Bu Şartlar Kalktı: Yeni Dönem Başladı
Tapu mirasında milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tapu işlemlerinde miras paylaşımına ilişkin uzun süredir beklenen düzenlemeler hayata geçirildi. İşte bütün ayrıntılar...
Yeni düzenlemelerle, mirasın tapuda eşit olarak dağıtılması zorunluluğu kaldırılarak, aile içi anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kardeşler arasında evlerin devri için yazılı anlaşmalar yeterli olacak ve noter onayı aranmayacak.
Miras paylaşımında taraflara daha fazla esneklik sağlayan bu düzenleme, tapu işlemlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Mirasçılar, artık yazılı sözleşmelerle miras devri yapabilecek. Noter onayı gerekliliğinin ortadan kaldırılmasıyla, işlemler daha pratik hale gelecek.
Hisseli tapuların satışında ise tüm hissedarların ortak karar alması ve işlemlere bizzat katılması gerekecek. Bununla birlikte, hissedarlar vekâlet vererek işlemleri avukat aracılığıyla tamamlayabilecek.
Daha önce mirasın tapu işlemleri sırasında kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılması zorunlu tutuluyordu. Bu uygulama, aile içinde anlaşmazlıklara yol açabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu zorunluluk kaldırıldı. Artık taraflar yazılı anlaşmalarla miras paylaşımını daha esnek bir şekilde yapabilecekler.
Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin aile içi huzurun korunmasına katkı sağlayacağını ve miras süreçlerinde daha adil sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Tarafların kendi aralarında esnek anlaşmalar yapabilmesi sayesinde, mirasçılar arasındaki olası anlaşmazlıkların büyük ölçüde önlenmesi bekleniyor.