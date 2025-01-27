Tapu Mirası Bekleyen Milyonları İlgilendiriyor! Miras Dağılımında Kritik Detay Ortaya Çıktı

ÇOCUĞU OLMAYANLARIN MİRASI KİME KALIR?

Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasçılar belirli bir sıraya göre hak sahibi olur. Yasal mirasçılar öncelikli olarak, ölen kişinin eşi ve varsa çocuklarıdır.

Ancak, peki ya eşi vefat eden veya bekar ve çocuğu olmayan bir kişi için miras nasıl dağıtılır?