Tapu Mirası Bekleyen Milyonları İlgilendiriyor! Miras Dağılımında Kritik Detay Ortaya Çıktı
Evli olup çocuğu olmayan kişilerin veya eşi vefat eden, bekar ve çocuksuz bireylerin miraslarının nasıl dağıtılacağı, pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Çocuğu olmayan ve eşi vefat etmiş ya da bekar olan vatandaşların mirası, Türk Medeni Kanunu’na göre hangi düzenle yapılır, işte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Miras, bir kişinin ölümünün ardından malvarlığının, borçlarının ve haklarının belirli bir düzen içinde dağıtılması işlemidir. Taşınmazlar (ev, arazi gibi), taşınabilir mallar (para, değerli eşyalar gibi) ve borçlar miras kapsamına girer.
ÇOCUĞU OLMAYANLARIN MİRASI KİME KALIR?
Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasçılar belirli bir sıraya göre hak sahibi olur. Yasal mirasçılar öncelikli olarak, ölen kişinin eşi ve varsa çocuklarıdır.
Ancak, peki ya eşi vefat eden veya bekar ve çocuğu olmayan bir kişi için miras nasıl dağıtılır?
MİRASIN DAĞILIMI SIRASIYLA BELLİ OLDU
Türk Medeni Kanunu’na göre, eğer kişinin çocuğu yoksa ve eşi de hayatta değilse, miras sırasıyla anne ve baba hak sahibi olur. Eğer anne ve baba da vefat etmişse, miras, daha uzak akrabalara, yani kardeşlere geçer.
Böyle bir durumda mirasın paylaşımı şu şekilde olur:
Anne ve baba her ikisi de hayattaysa, miras eşit şekilde paylaştırılır.
Anne ve baba vefat etmişse, miras kardeşlere kalır.
Eğer hiçbir yakın akraba yoksa, miras amca, dayı, hala, teyze gibi daha uzak akrabalara geçebilir.
VASİYETNAME MİRASI DEĞİŞTİREBİLİR
Bir kişi, hayattayken bırakacağı bir vasiyetname ile malvarlığını nasıl paylaşmak istediğini belirleyebilir. Ancak, vasiyetname ile kişinin malvarlığının tamamı üzerinde belirli bir yönlendirme yapamayacağı unutulmamalıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasın dörtte biri (yasal pay) her zaman yasal mirasçılara kalır.