Tanesinin Fiyatı Tam 100 Bin Lira! Herkes Evinde Yapabilir, Tezgaha Çıktığı Gibi Yok Satıyor
El dokuması halılarıyla tanınan Isparta’da, geleneksel halıcılık sanatının yeni bir boyuta taşındığı dikkat çekiyor. Geçmişte kente ekonomik canlılık kazandıran büyük boy halıların yerini, bugünlerde yoğun el emeğiyle hazırlanan minyatür halılar alıyor. Özellikle hediyelik eşya kategorisinde öne çıkan bu ürünler, hem yerli hem de yabancı alıcılardan yoğun talep görüyor.
Kaynak: DHA
Yaklaşık 22x18 santimetre ölçülerinde üretilen minyatür halılar, detaylı desenleri ve yüksek düğüm yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Estetik kaygı taşıyanlar ve özel hediye arayışında olanların ilk tercihleri arasında yer alan bu ürünler, ofislerden makam odalarına kadar pek çok alanda dekoratif olarak kullanılıyor. Halıların her biri, 7 bin 575 ilmekle dokunuyor ve büyük titizlik gerektiren bir üretim sürecinden geçiyor.
ÜRETİMİN KÖKENİ 1970’LERE UZANIYOR
Isparta’da halıcılık mesleğini sürdüren ve aynı zamanda Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi’nin sorumluluğunu üstlenen İhsan Akkuş, minyatür halıların geçmişine ışık tutuyor. Baba mesleğini yaşatmaya devam eden Akkuş, ilk minyatür halının 1970’li yıllarda babası tarafından, Yunan ziyaretçilerin isteğiyle dokunduğunu ifade ediyor. Bugün ise bu özel ürünler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alıyor.
TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLİYOR
Minyatür halıların üretim süreci, büyük bir sabır ve dikkat gerektiriyor. Önce siparişe uygun desenler çiziliyor, ardından iplikler seçilerek dokuma işlemine geçiliyor. Halılar, büyük tezgahlarda hazırlanıyor ve dokuma tamamlandıktan sonra minyatür tezgahlara monte ediliyor. Halı esnafı Hasan Albayrak da sürecin geleneksel yöntemlerle, çoğunlukla evlerde veya köy atölyelerinde yürütüldüğünü belirtiyor.
FİYATLAR 100 BİN TL’YE KADAR YÜKSELİYOR
Minyatür halıların fiyat aralığı da dikkat çekici. 750 liradan başlayan ürünler, özel portre ya da desen talepleri doğrultusunda 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. En çok ilgi gören tasarımlar arasında Anadolu motifleri, Hereke desenleri, gül ve lavanta figürleri yer alıyor.
Isparta’nın halıcılık mirası, bu özgün minyatürlerle hem korunuyor hem de yeni nesillere estetik bir formda aktarılıyor.