Tanesinin Fiyatı Tam 100 Bin Lira! Herkes Evinde Yapabilir, Tezgaha Çıktığı Gibi Yok Satıyor

FİYATLAR 100 BİN TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

Minyatür halıların fiyat aralığı da dikkat çekici. 750 liradan başlayan ürünler, özel portre ya da desen talepleri doğrultusunda 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. En çok ilgi gören tasarımlar arasında Anadolu motifleri, Hereke desenleri, gül ve lavanta figürleri yer alıyor.

Isparta’nın halıcılık mirası, bu özgün minyatürlerle hem korunuyor hem de yeni nesillere estetik bir formda aktarılıyor.