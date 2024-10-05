Tane ile Değil Kilo ile! Tomar Tomar 200 Lira, Sadece 1 Tanesi 6 Dolar Ediyor: Nakit Parayla Ev Almak İsteyenlerin Yükü Hesaplandı, Cevabı Şaşırttı

Söğüt, Trabzon'daki konut fiyatlarını inceleyerek, 200 TL'lik banknotlarla ödeme yapıldığında bir dairenin alımında kaç kilo para gerektiğini ortaya koydu. Büyük bir emlak sitesindeki verilere göre, Trabzon’da zemin ve giriş katı hariç 3 artı 1 sıfır daireler için toplamda 486 satılık ilan bulunuyor. Ancak bu ilanların sadece 2’si 2 milyon liranın altında, 66’sı ise 3 milyon liranın altında. 3 milyon ile 4 milyon 500 bin lira arasında 320 konut, 4 milyon 500 bin liranın üzerinde ise 98 konut satılık durumda.