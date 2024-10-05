Tane ile Değil Kilo ile! Tomar Tomar 200 Lira, Sadece 1 Tanesi 6 Dolar Ediyor: Nakit Parayla Ev Almak İsteyenlerin Yükü Hesaplandı, Cevabı Şaşırttı
Ev almak isteyenlerin kaç kilo para ödeyeceği hesaplandı, işte herkesi şoke edecek cevap...
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski meclis üyesi Oktay Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı "Paramuz pul oldu" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Söğüt, Trabzon'da ev almak isteyenlerin kaç kilo para ödeyeceğini hesapladı ve ilginç bir sonuç elde etti.
Söğüt, Trabzon'daki konut fiyatlarını inceleyerek, 200 TL'lik banknotlarla ödeme yapıldığında bir dairenin alımında kaç kilo para gerektiğini ortaya koydu. Büyük bir emlak sitesindeki verilere göre, Trabzon’da zemin ve giriş katı hariç 3 artı 1 sıfır daireler için toplamda 486 satılık ilan bulunuyor. Ancak bu ilanların sadece 2’si 2 milyon liranın altında, 66’sı ise 3 milyon liranın altında. 3 milyon ile 4 milyon 500 bin lira arasında 320 konut, 4 milyon 500 bin liranın üzerinde ise 98 konut satılık durumda.
"EV ALMAK İÇİN 21 KİLO PARA ÖDEMEK GEREKİYOR"
Söğüt, ortalama bir konutun fiyatının 3 milyon 750 bin lira civarında olduğunu belirtti. Bu fiyatla bir ev alabilmek için 21 kilo 187 gram para gerektiğini vurguladı. Hesaplamalarına göre, 3 milyon 750 bin lirayı ödeyebilmek için 200 liralık banknotlardan 18 bin 750 adet gerekiyor. Bir 200 TL banknotunun ağırlığının 1,13 gram olduğu göz önüne alındığında, toplam ağırlık bu kadar oluyor.
"PARAMIZ PUL OLMUŞ"
Ayrıca, 200 liranın 2009 yılında dolar karşısında 131 dolara denk geldiğini, o tarihten bu yana dolar kurunun 34 seviyelerine yükselmesiyle birlikte 200 liranın sadece 6 dolara karşılık geldiğini de sözlerine ekleyen Söğüt, “Anlayacağınız paramız pul olmuş. 21 kilo paraya ancak bir konut alınır hale geldi,” dedi.