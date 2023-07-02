Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı
Memur ve emeklinin temmuz zammıyla ilgili çok önemli bir kulis bilgisi paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları aktardı.
En düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasının ardından maaşı o seviyede olan emekliler için düzenleme yapılmamıştı. Temmuz ayında emekli maaşlarında kademeli olarak artış yapılması bekleniyor.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam sırası memur ve emeklilere geldi. Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını büyük oranda belli edecek.
6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.
Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları aktardı.