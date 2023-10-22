Tablo netleşiyor: Asgari ücret ve memur zammında hesapları değiştiren rakam

Daha yüksek maaş alan memurlar da yüzde 52,18 oranı üzerinden zam alacak. Örneğin 32 bin 451 lira maaş alan bir şube müdürünün maaşı ocak ayında 49 bin 383 liraya, üniversite mezunu memurun maaşı 34 bin 907 liraya, başkomiserin maaşı 49 bin 650 liraya yükselecek.