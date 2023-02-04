Tablo açıklandı: EYT'de en düşük emekli maaşı belli oldu
Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) merak ettiği en düşük emekli maaşı bilmecesi çözüldü. Milyonlarca EYT’li için geri sayımda sona yaklaşılırken detaylar netleşti. Peki EYT’de en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
EYT düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler 7 Şubat gününe çevrildi. kanun teklifinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek aynı gün kanunlaştırılması bekleniyor.
EYT emeklilik başvurusu yapmak isteyenler içinse süre. kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ
Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak.
Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.