Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!
Kanuni mecburiyet olarak Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden had safhaya çıktı. Trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, zorunlu poliçeyi kesmiyorlar.
Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden had safhaya çıktı.
İHA'nın aktardığı haberde, tarifeye göre, 6 bin 300 TL'ye kesilecek bir trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistemlerinde hata gösterip sadece zorunlu poliçeyi kesmiyorlar.
YÜKSEK FARKLAR ÇIKARILIYOR
Kamuya ait sigorta şirketi ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1'e 1 trafik poliçe kesme imkanı veriyor. Özel birçok sigorta şirketi ise, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkartarak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.
BAKANLIK HİÇE SAYILIYOR
Son bir yılda Türkiye'de trafiğe yaklaşık 945 bin yeni aracın girmesiyle piyasada mecburi poliçe geliri artarken, kaza sayılarında da yeni açılan yollar sebebiyle azalma oldu. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, sigorta şirketlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı takmayan tavırları ise azalmadı.
CİDDİ BİR MÜEYYİDE UYGULANMIYOR
Türkiye'de kontrol edilmediği için 2 sigorta şirketinin içlerinin boşaltılıp, yüzbinlerce poliçe mağduru oluştuğu bir dönemde, trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemekte direten şirketlere, ciddi bir müeyyide de uygulanmıyor.
SORUŞTURMA BEKLENİYOR
Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun devreye girmesini isteyen vatandaşlar, bu kurul üyelerinin kendi akrabalarının araçlarının trafik poliçelerini kestirmek için küçük bir gayretin içerisine girmelerinin, soruşturmanın başlaması için yeterli olacağını söylediler.
Gününde trafik poliçesini yenileyemeyen vatandaş ise araç kullanmaktan vazgeçiyor.
ZAMLI POLİÇE OYUNU
Devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) 2023 de katlamalı ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın trafik sigortasındaki arıza ve ek teminat ile zamlı poliçe oyununa son vermesini bekliyorlar.