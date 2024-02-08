Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!

YÜKSEK FARKLAR ÇIKARILIYOR

Kamuya ait sigorta şirketi ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1'e 1 trafik poliçe kesme imkanı veriyor. Özel birçok sigorta şirketi ise, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkartarak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.